¿Dónde está la Policía Local de Villanueva? Los dos agentes auxiliares que tenía el municipio se encuentran ahora fuera de servicio JESÚS YELO Lunes, 8 julio 2019, 09:19

La presencia policial por las calles de Villanueva del Rio Segura brilla por su ausencia desde hace dos meses. De los cinco componentes del Cuerpo al inicio de la pasada legislatura (dos agentes, dos auxiliares y un cabo), se ha pasado a dos auxiliares. Sin embargo, estos dos agentes se encuentran ahora fuera de servicio: uno por accidente desde finales de abril y el otro por baja psicológica desde hace un año.

Las malas relaciones de los dos agentes con el cabo provocaron que ambos se marcharan en comisión de servicio al Ayuntamiento de Fortuna, mientras que el cabo hizo lo mismo en mayo de este año con el Consistorio de Lorquí, dejando desmantelada la oficina de la Policía Local, que llegó a tener hasta ocho efectivos. El Ayuntamiento de Villanueva sacará en breve a concurso dos nuevas plazas, un compromiso que el nuevo alcalde, el socialista Jesús Viciana, adquirió en campaña electoral. Mientras tanto, «el Consistorio tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de Fortuna que al menos sirve para suplir en parte a los dos efectivos que se encuentran de baja», argumenta Viciana. Estos dos efectivos solo acuden a Villanueva cuando son requeridos por el regidor: «Por ejemplo, en las fiestas del barrio del Carmen el pasado mes», admiten fuentes municipales.

«Menosprecio»

El PP de Villanueva no ha tardado en denunciar «la inexistencia total de efectivos de Policía Local, una situación insostenible y una irresponsabilidad del alcalde que ha dejado a los vecinos de Villanueva sin servicio de Policía Local, acrecentando el problema hasta hacer desaparecer su plantilla de efectivos», remarca la portavoz popular, Felicia López.

López denuncia igualmente «la falta de voluntad negociadora y menosprecio al colectivo policial que está cometiendo el alcalde cuando manifiesta con total descaro la suficiencia económica del Ayuntamiento para justificar el incremento de su sueldo y del resto de su equipo de gobierno, y sigue ahorrando en seguridad», dijo, para añadir que «dejar al pueblo sin policías para ahorrar y así poder subirse los sueldos es un despropósito».

El PP denuncia que el alcalde «ahorra en seguridad para poder subirse el sueldo»

Tras lamentar las dos muertes trágicas en lo que va de año en Villanueva «sin la existencia de un solo efectivo de policía que pudiera atender las llamadas de emergencia y personarse en el lugar de los hechos», Felicia López critica la «irregularidad que está cometiendo el alcalde al permitir y autorizar a dos agentes de la Policía Local de Villanueva que continúen en comisión de servicio en el Ayuntamiento de Fortuna y pagarle horas extraordinarias para que vengan a realizar servicios localizados en horas puntuales, como asistencia a mítines, espectáculos y eventos para enmascarar y ocultar la verdadera situación de la inexistencia de policías en el municipio». El PP exige al primer edil que «recupere y recomponga de manera urgente e inmediata la plantilla de la Policía».

Baja la delincuencia

Por su parte, el alcalde de Villanueva, Jesús Viciana, señaló que «es fácil hacer demagogia con estos temas que, tratándolos de esta manera, generan una inquietante alarma social que es a buen seguro lo que la portavoz del PP pretende con estos lamentables comentarios».

El alcalde recuerda que «el PSOE nunca ha responsabilizado al PP de los actos lamentables que hayan ocurrido en Villanueva bajo su mandato, pero no todos somos iguales». El actual primer edil pidió «responsabilidades cuando en muchas ocasiones no tenían vehículo para patrullar, o porque no podían echar gasoil pues no tenían crédito o porque llevaban retrasos en nóminas de más de dos meses».

El regidor afirmó también con rotundidad que «se está creando un estado de alarma que nada tiene que ver con la realidad, pues un informe elaborado desde la quinta Zona de la Guardia Civil nos dice que la estadística de la delincuencia en el municipio de Villanueva ha disminuido en más de un 25% respecto al año 2015». El alcalde termina explicando que «quizás harían falta más policías de los que a día de hoy tiene este Ayuntamiento, que son dos. Pero actos vandálicos, robos y peleas se suceden a diario a lo largo y ancho de nuestra geografía dándose con mayor incidencia en ciudades curiosamente con mayor número de agentes».