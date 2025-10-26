La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Placas solares instaladas en una terraza. Javier Carrión/ AGM

El Pleno de Santomera aprobará una rebaja fiscal e incentivos en energía

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:26

El Ayuntamiento de Santomera avanza hacia «una fiscalidad más justa, moderna y comprometida con el medio ambiente». El próximo Pleno aprobará la modificación de tres ordenanzas fiscales –IBI, IAE e Impuesto de Vehículos– con el objetivo de reducir la carga impositiva a las empresas que apuestan por la innovación y a los vecinos que optan por energías limpias y movilidad sostenible. Entre las principales novedades destaca la bajada del tipo del IBI urbano al 0,630% y del rústico al 0,70%, una reducción que beneficiará a todas las familias sin comprometer la estabilidad financiera municipal.

Además, se amplían las bonificaciones a familias numerosas, se refuerzan los incentivos por instalación de placas solares o puntos de recarga eléctrica, y se incorporan beneficios fiscales para proyectos de innovación, investigación y transición energética.

La nueva ordenanza incorpora una bonificación del 95% del IBI para inmuebles vinculados a centros de investigación, universidades o proyectos estratégicos nacionales, en línea con el compromiso de Santomera por atraer talento e innovación. Esta medida se enmarca dentro del trabajo que se realiza para favorecer la instalación en el municipio del futuro Centro Nacional de Microchips y Semiconductores, «un proyecto de país que encajaría plenamente con la apuesta local por la economía verde, la digitalización y la creación de empleo cualificado», según destaca el alcalde, Víctor Martínez.

En el ámbito empresarial, el Consistorio aplicará bonificaciones en el IAE para las empresas que generen empleo, inviertan en energías renovables o atraviesen momentos de dificultad económica. Y en materia de movilidad, se eleva al 60% la bonificación a los vehículos híbridos (ECO) y se suprime la exención general para coches antiguos.

