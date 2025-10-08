La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado actual del río Mula desde la RM-561 en las cercanías a Baños de Mula y La Misericordia. CARM

Plan de choque para salvar de la degradación las riberas del río Mula

Medio Ambiente retirará residuos, eliminará flora invasora y plantará vegetación autóctona en 35 kilómetros de cauce

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:13

Los incendios, los vertidos de basura, la contaminación y eutrofización del agua y el sobrepastoreo del ganado han llevado a una situación límite a los ... terrenos protegidos que rodean al río Mula. Las riberas de este cauce que nace en las Fuentes de Mula y muere en el Segura, a la altura de Alguazas, presentan un estado de «degradación» en su tramo medio y final, lo que ha obligado a la Consejería de Medio Ambiente a intervenir para lograr la mejora ambiental en 35 kilómetros de cauce.

