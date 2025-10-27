'El Panzas' triunfa en el pabellón de Ricote La localidad da al complejo deportivo el nombre de Jesús Turpín Muñoz, quien fue jugador del Rayo Vallecano, edil y delegado de la Juventud

En una jornada histórica y emotiva, Ricote honró y homenajeó a Jesús Turpín Muñoz 'El Panzas', fallecido en 2010 y uno de los personajes más emblemáticos del pueblo. Desde el sábado, el Pabellón de Deportes, ubicado en el paraje de Las Piezas, lleva su nombre. La iniciativa partió de una comisión vecinal encabezada por Alberto Guillamón Salcedo y su hijo Sergio, verdaderos protagonistas de una ceremonia celebrada en el salón de actos del Ayuntamiento, presidida por el alcalde, Rafael Guillamón, y moderada por Antonio Turpín.

Fue Alberto Guillamón, autor del libro 'El Panzas', un ricoteño de dinamita', quién glosó la figura de Jesús Turpín, que fue agricultor, constructor, concejal, delegado local de la Juventud, capitán del Atlético Montañés y futbolista del Rayo Vallecano en Primera División en la temporada 1955-56. Tras la proyección de un vídeo, hicieron uso de la palabra el médico Ángel Moreno y Sergio Guillamón, que contaron algunas anécdotas de este singular y querido personaje.

Asistieron más de un centenar de vecinos, entre ellos Pedro González Salcedo (Ricote, 1935), presidente honorífico del Atlético Montañés y venido de Sanlúcar de Barrameda, donde fue alcalde; los hijos del homenajeado; el exalcalde de Ricote Celedonio Moreno; y el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón. Se procedió a la bendición del pabellón a cargo del cura Dimas Ortega; a la lectura del acuerdo plenario del 17 de diciembre de 2024, aprobado por unanimidad para la denominación del pabellón; y al descubrimiento de una placa de tributo a 'El Panzas' por parte del director general de Deportes, Fran Sánchez, y del alcalde, «en reconocimiento al legado deportivo y a su compromiso con Ricote».

Hubo una entrega de credenciales a los familiares del Atlético Montañés, la interpretación de una canción a cargo de Jesús Ortega 'El Sordo', el lanzamiento de una traca y un vino. Cerró el acto Fran Sánchez que definió a 'El Panzas' como «un ser excepcional; y es que las grandes personas se siguen recordando tras quince años de su fallecimiento».

Recientemente han finalizado las obras del pabellón, donde la Dirección General de Deportes ha invertido 35.000 euros para la pintura del pavimento, las canastas de baloncesto, nuevas porterías y elementos de calistenia.

