Las pacientes de ginecología de Mula denuncian listas de espera de hasta cinco meses El alcalde habla con una paciente, esta semana. / j. l. piñero El alcalde y la regidora de Campos del Río exigirán a Salud la ampliación del servicio: «Hay un caos que afecta a los profesionales» JOSÉ LUIS PIÑERO Viernes, 23 noviembre 2018, 02:34

La lista de espera para conseguir una cita en la consulta de ginecología en el centro de salud de Mula es de cinco meses. Este hecho se debe a que el médico solo atiende a las pacientes una vez a la semana, lo que ha provocado quejas y malestar tanto en las vecinas del municipio como en la corporación municipal. «La consulta es buena, pero es insuficiente. He solicitado a la Comunidad que amplíe el servicio de esta especialidad, ya que con un día a la semana no se puede atender a las mujeres del municipio, y son más de 10.000 en la comarca», asegura el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno.

Según apunta el regidor, «no podemos tener una lista de espera de cinco meses. Esto está produciendo un caos en el centro de salud que afecta a los profesionales, que están viendo cómo cada vez hay más gente esperando para ser atendida». Moreno quiere entrevistarse con el consejero de Salud, Manuel Villegas, con la intención de plantearle el problema y buscar una solución. «Todavía no he recibido contestación alguna del consejero, pese a que he llamado en repetidas ocasiones», lamenta.

La situación afecta a las pacientes de los municipios de la comarca del río Mula. La alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, se ha sumado a la reivindicación del regidor muleño. «No es de recibo la insuficiencia del servicio. Necesitamos un ginecólogo más para atender la demanda real», critica. Pérez anuncia que va a enviar una petición «formal» al Servicio Murciano de Salud (SMS) «para exigir que solucionen el problema que tenemos».

«Es una pena que nos encontremos con estos problemas», lamentan las usuarias del ambulatorio

«Vamos a clínica privada»

Las quejas de las pacientes del centro de salud de Mula se acentúan conforme pasan las semanas. De hecho, muchas de ellas optan por ir a un ginecólogo privado. «La situación es insostenible. Voy a una clínica externa porque es increíble que nos den cinco meses de lista de espera», relatan Salvadora L. y Mariana. P., dos vecinas de Mula. Al igual que ellas, Josefa M. denuncia que, «para que el estudio médico sea más efectivo, tendría que haber consulta todos los días de la semana, porque con cinco minutos no vale».

«Es una lástima. Hemos luchado mucho para tener este servicio en la comarca, y ahora es una pena que nos encontremos con estos problemas. No hay derecho. Si necesitas una revisión completa tienes que gastarte el dinero, a menos que tengas un problema grave y te tengan que ver con urgencia», lamenta María F.. Esta vecina añade que «estamos recibiendo un servicio incompleto. Hace falta otro ginecólogo, porque el que hay no da abasto».

Restablecida en junio

La consulta de ginecología del centro de salud de Mula se restableció el pasado 13 de junio, después de seis años sin prestarse este servicio debido a los recortes y a la crisis. Fue entonces cuando el centro fue dotado de material y equipamiento para realizar los subprogramas de Atención Integral a la Mujer (PIAM), como son la prevención del cáncer ginecológico, la atención al climaterio y el seguimiento de métodos anticonceptivos. De esta manera se vio materializada una reivindicación vecinal de los últimos años, recuperando una importante atención médica que fue suspendida en 2012.