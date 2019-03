La oposición tumba en bloque los Presupuestos de Beniel PP y Cs votan en contra de las cuentas y critican que «la alcaldesa no pasó la cuestión de confianza» JUAN RUIZ PALACIOS Martes, 5 marzo 2019, 08:41

Los concejales de la oposición, formada por PP y Ciudadanos, tumbaron los Presupuestos de 2019 en la última sesión plenaria. El equipo de gobierno defendió «la necesidad de aprobar las cuentas para que los vecinos pudieran beneficiarse del aumento recogido en distintos servicios municipales», informaron desde la alcaldía. «El Presupuesto recogía un incremento de ingresos y gastos de 298.000 euros respecto al anterior, siendo el capítulo de inversiones uno de los más importantes», añadieron.

La alcaldesa, Mari Carmen Morales, puntualizó que, «a través del capítulo de inversiones, se podría seguir financiando la adecuación de los distintos brazales de la huerta, con los 70.000 euros previstos para este año». Explicó, asimismo, que «se seguían manteniendo las inversiones de los Presupuestos Participativos, con un montante de 50.000 euros». También se recogía un fondo de 40.000 euros para la adecuación del paseo de la Urbanización Sur. Y el archivo municipal iba a contar a su vez con una inversión de 6.000 euros para que, según defendió la primera edil, «podamos seguir conociendo más de nuestra historia y la podamos guardar al alcance de todos los vecinos».

Dentro del capítulo de transferencias corrientes, «íbamos a crear un nueva partida denominada 'ayudas a la escolarización', para apoyar a las familias en la compra del material escolar. El total de gasto hubiera ascendido hasta los 6.000 euros para dar respuesta así a las necesidades del alumnado», remarcó la regidora. Y la partida de gasto corriente también «habría aumentado en más de 93.000 euros. Estos fondos se repartían teniendo en cuenta las necesidades de diferentes servicios del municipio», apuntó la primera edil.

«Faltan más inversiones»

PP y Cs no se lo pensaron dos veces y tumbaron las cuentas porque «la alcaldesa no pasó la cuestión de confianza, entre otras cosas». El portavoz del PP local, José Manuel Robles, explicó ayer a 'La Verdad' que «hemos echado para atrás las cuentas, igual que el año pasado, por la mala gestión del PSOE en Beniel. Este sigue siendo un municipio triste y al que le falta dinamismo», dijo.

Robles remarcó que «los vecinos no paran de trasladarnos quejas por el mal mantenimiento de parques y jardines. Además, no se realiza ningún tipo de inversión para mejorar la calidad de Beniel. Y desde el PP creemos que el Presupuesto presentado por la alcaldesa no es fiable». El portavoz del PP criticó que «no hay una apuesta firme para que Beniel salga del anclaje en el que está». Por su parte, el portavoz de Cs, Raúl Nortes, lamentó que «Morales no tiene nuestra confianza. Del año pasado a este no ha cambiado nada, y además creemos que ha hecho unas cuentas electoralistas y para cubrir el expediente. Faltan inversiones».