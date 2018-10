La oposición rechaza crear un centro de día para mayores discapacitados en Pliego PP y Ciudadanos no apoyan la propuesta socialista; alegan que el local no es el adecuado y no existe un acuerdo formal con el IMAS JOSÉ LUIS PIÑERO Martes, 16 octubre 2018, 09:25

El proyecto de un centro de estancias diurnas para personas mayores con discapacidad se quedará, por el momento, en el tintero. Los grupos municipales de PP y Ciudadanos consideran que la propuesta, presentada por el gobierno municipal socialista, no es viable. En este sentido, remarcan que la ubicación que se estaba barajando -los bajos del centro social- no es la idónea para un centro de este tipo. Subrayan, además, que no existe un acuerdo formal entre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el Ayuntamiento para el mantenimiento de las plazas, concertadas, de usuarios que atendería.

Desde los dos grupos insisten, asimismo, en que los gastos serían inasumibles por el Consistorio. En este sentido, opinan que se debe estudiar a fondo este proyecto y solicitar las subvenciones necesarias y acordadas con las consejerías pertinentes para que el proyecto no sea gravoso para las arcas municipales.

Los populares presentaron una enmienda de sustitución a la propuesta que llevó el equipo de gobierno para crear el centro de estancias diurnas para mayores con discapacidad. Esta enmienda de sustitución fue apoyada por Ciudadanos, que considera que este proyecto tiene que ser planteado y estudiado con tiempo, y procurando otra ubicación diferente a la propuesta por el grupo de gobierno. En la actualidad, once personas vecinas de Pliego están siendo atendidas en otros centros de estancias diurnas de la comarca.

«Nunca pensé que la negativa la tendríamos dentro del Ayuntamiento», lamenta el alcalde

El alcalde de Pliego, Pedro Noguera, resaltó el año de negociaciones que ha mantenido con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Agradeció el apoyo que desde los distintos departamentos de la Consejería mostraron al Ayuntamiento pleguero para poder llevar a cabo el proyecto de centro de estancias diurnas. «Nunca pensé que la negativa la íbamos a tener dentro del propio Ayuntamiento», remarcó Noguera refiriéndose a los grupos de la oposición. «Espero que, con el tiempo, este proyecto sea una realidad, pues el pueblo lo necesita».

De momento, el proyecto cuenta con una partida presupuestaria de 15.000 euros, contemplada en los Presupuestos municipales de 2018, una cuantía que fue elegida por decisión vecinal en la convocatoria de presupuestos participativos. El Pleno sí aprobó la modificación para cubrir gastos para el entubamiento de la rambla del Juncal, en el solar donde se ubicará el futuro colegio público. Estas obras se dotan con 90.000 euros en las cuentas.