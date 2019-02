La oposición pide al alcalde que presente las Cuentas de 2019 Los concejales de PSOE, IU, Cs y UYD tumban todos los puntos del último Pleno ordinario JESÚS YELO Abarán. Sábado, 23 febrero 2019, 12:15

Los grupos de la oposición (PSOE, IU, Ciudadanos y UYD) exigieron al alcalde, José Miguel Manzanares, durante el último Pleno, que «presente de una vez los Presupuestos de 2019». Los ediles criticaron que «prometió que iba a presentar las Cuentas en diez días y han pasado casi dos meses». El primer edil admitió no saber cuándo llevará a la sesión las Cuentas: «Sin apoyos no voy a traer los Presupuestos; eso está claro. Ya me reuní con los cuatro grupos para aprobar el Presupuesto de 2018 y no obtuve respuesta positiva, pese a concederle a Ciudadanos y, sobre todo, a UYD algunas cuestiones que me pidieron», afirmó Manzanares.

El hecho de que las Cuentas de 2019 aún no se hayan aprobado propició que los nueve concejales de la oposición votaran en contra de todos los puntos del orden del día, por lo que no fueron aprobados. El único apoyo que tuvo el PP vino de la edil no adscrita, Nefertari Gómez.

Superávit de 943.000 euros

Una de las propuestas hacía referencia a la liquidación del Presupuesto prorrogado, que arroja un superávit de 943.099 euros. El concejal de IU, Felipe García, fue muy crítico y afirmó que «es ficticio, pues se ha incumplido la regla del gasto, no se han pagado los seguros sociales de diciembre, os habéis 'fundido' el Plan Leader de cinco años en uno solo, y en 2020 tendremos que pagar un millón en préstamos». La concejal de Ciudadanos, Rosa García, aventuró que «el año que viene no habrá dinero para pagar a los trabajadores».

Otro punto que fue rechazado fue la ampliación del convenio de recaudación con la Agencia Tributaria de la Región, que contemplaba que este organismo se encargaría de la recaudación de las sanciones de tráfico en periodo voluntario, lo que supondría la pérdida del 3,5% para las arcas municipales.

De igual forma, los grupos de la oposición tumbaron la modificación de la retribución de la empresa concesionaria del servicio municipal de agua y saneamiento (Aqualia), que solicitaba un incremento del 0,321% desde el 1 de enero de 2017, «subida que se financiaría con el canon que genera el servicio a favor del Consistorio y no variando las tarifas que repercuten en los usuarios», reflejaba la moción.