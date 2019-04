La ONCE deja 70.000 euros en Archena Un vendedor de la ONCE en una foto de archivo. / LV Han resultado premiados dos cupones LV Martes, 16 abril 2019, 09:59

La suerte ha caído en Archena. El agente vendedor José Belmonte Boix ha vendido dos cupones de la ONCE premiados con 35.000 euros cada uno, pertenecientes al sorteo del lunes 15 de abril.

El cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de ONCE.