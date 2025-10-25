Nueva vida para tres cuadernos con listados de bienes de Totana del siglo XVI El Archivo General restaurará estas escrituras, que permiten «la vida económica y social» de la época

Paco Espadas Sábado, 25 de octubre 2025, 07:37

El Archivo General de la Región de Murcia tiene previsto restaurar a lo largo del próximo año tres cuadernos de escrituras públicas otorgadas ante los escribanos Alonso Vidal y Melchor Peralta Vidal, unas escrituras datadas en los años 1581 y 1582 y que fueron depositadas en verano para su tratamiento.

«Se trata de partes de protocolos notariales en los que se relata tanto el tipo de bienes que se poseían en la época como transmisiones de patrimonio que entonces se realizaron», explican fuentes de la Concejalía de Cultura de Totana, recordando que «son unos documentos importantes para conocer el tipo de vida económica y social de los ciudadanos de finales del siglo XVI». Estos archivos documentales, que presentan un gran deterioro, son extremadamente frágiles, y algunos de ellos ya presentan roturas y partes en estado de descomposición y con manchas de humedad.

Los trabajos que se realizarán por parte del equipo de profesionales se encuentran dentro de la campaña denominada 'Restauradoc' de las anualidades de 2025-2026, promovida por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo y Cultura de la Región. Este programa tiene como objetivo la protección del patrimonio documental presente en la Comunidad, con la que se pretende frenar y revertir el deterioro de la documentación histórica que poseen los archivos municipales para su correcta conservación, consulta y difusión.