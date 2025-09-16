Una nueva plataforma digital busca mejorar la atención en la residencia municipal de Ceutí Esta aplicación permitirá gestionar en tiempo real los cuidados personalizados a los mayores y a los usuarios del centro de día

La Residencia Municipal San Francisco de Asís de Ceutí ha implantado un innovador sistema de Atención Centrada en la Persona (ACP), apoyado en la digitalización completa del centro. Con táblets integradas en la plataforma BetterLife, se gestionan en tiempo real los cuidados de los 48 residentes y 10 usuarios de centro de día, lo que permite elaborar planes personalizados y mejorar la eficiencia del servicio.

La alcaldesa, Sonia Almela, destacó que este avance «garantiza un cuidado digno, cercano y adaptado a las necesidades de cada mayor». El proyecto, financiado con una subvención estatal de casi 50.000 euros dentro del Plan de Recuperación, también ha incluido mejoras en el mobiliario, la terraza y la accesibilidad del edificio.

Entre los beneficios de esta transformación figuran mayor calidad de vida para los residentes, transparencia para las familias, eficacia para los profesionales y reducción de hospitalizaciones.

