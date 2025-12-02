La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado actual de la noria de Miguelico Núñez de Blanca. Ángela Belmar

La noria de Miguelico Núñez de Blanca será restaurada tras dos décadas sin funcionar

La noria actual es fruto de una restauración llevada a cabo por la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote durante la primera década del siglo XXI

Jesús Yelo

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La Consejería de Turismo, y Cultura ha aprobado una subvención directa al Ayuntamiento de Blanca por importe de 110.654 euros para la restauración de la noria de Miguelico Núñez, uno de los elementos patrimoniales más singulares del Valle de Ricote, y que permanece sin funcionar desde hace dos décadas. La noria, situada junto a la Acequia Mayor de Blanca y a escasos 200 metros del casco urbano, tiene una clara influencia clásica, con predominio de elementos estructurales radiales sobre los concéntricos. Su construcción original data del siglo XVII e inicialmente fue construida en madera, a excepción del eje de giro y las coronas, que son de hierro fundido. El alcalde de Blanca, Pablo Cano, señaló que tiene el fin «de poner en valor aquellas referencias históricas de nuestro pueblo y preservarlas para el futuro».

La noria actual es fruto de una restauración llevada a cabo por la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote durante la primera década del siglo XXI y conserva buena parte de los elementos originales. Su importancia se debe a su perfil atípico, con cangilones en un solo lado y sin presentar coronas para proteger los radios. Se trata de un elemento de gran valor etnográfico, ya que representa el patrimonio material e inmaterial de la cultura del agua en la Vega Alta del Segura.

