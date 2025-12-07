La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un sinfín de figuras belenísticas, en uno de los expositores. LA VERDAD

El museo de Ojós que aguarda belenes de medio mundo

La localidad saca a relucir por estas fechas su enorme colección de figuras belenísticas, que se despliegan con exposiciones itinerantes

Jesús Yelo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:36

Los vecinos de Ojós se vanaglorian de poseer el único Museo de Belenes de la Región, y de España, que inició su andadura el 23 de diciembre de 2013 bajo el mandato en la alcaldía del popular Pablo Melgarejo, que nombró como director al hoy actual alcalde, José Emilio Palazón (PP), que afronta su segunda legislatura y doce años como máximo responsable del Museo de Belenes del Mundo, de manera gratuita.

Ubicado en la céntrica calle Cánovas Varona, en la antigua Casa de la Inquisición del siglo XVIII, de propiedad municipal y con escudo heráldico de Marín y Melgarejo, regidores de los siglos XVII y XVIII, el museo consta de una planta baja donde se encuentran las exposiciones temporales y un taller didáctico. La primera planta tiene dos salas, una dedicada de forma monográfica a España y otra a los materiales que se emplean en todo el mundo para fabricar belenes, tejidos, madera, metales, vidrio y barro, así como a la riqueza y diversidad del continente americano. Por último, en la segunda planta está una representación de África, Asia y Oceanía, además de la estancia que conserva piezas originarias de diversos lugares de Europa.

El pequeño y coqueto Museo de Belenes del Mundo de Ojós consta de 2.700 piezas, de las que 250 son belenes de la colección municipal procedentes de donaciones de toda España y Europa, y otras tantas adquiridas, y 530 pertenecen a la Comunidad Autónoma, de origen privado y que los tiene cedidos al Ayuntamiento, según dijo la conservadora del Museo, Olga Briones Jiménez.

El museo, que el pasado año recibió la visita de unas 2.000 personas, no solo alberga exposiciones, como la que se inauguró el pasado viernes 'Pinceladas de una trayectoria', que tiene como protagonistas a los niños y niñas de Assido. El museo también traslada a otros lugares sus exposiciones itinerantes, como la que puede visitarse desde este domingo en La Aparecida (Cartagena) hasta finales de enero, o la que se inaugurará el 19 de diciembre en el Museo Arqueológico de Lorca hasta el 25 de enero.

Una de las novedades que presentará el Museo de Belenes durante 2026 será la instalación de un ascensor que ha sufragado la Comunidad con una cuantía de 48.000 euros y cuyas obras comenzarán próximamente.

