Los municipios de la Vega Media de la Región de Murcia se preparan frente a las inundaciones Ceutí, Lorquí, Alguazas y Las Torres de Cotillas suman esfuerzos en el proyecto LIFE 'FloodProof'

Ceutí fue escenario de la presentación oficial del proyecto europeo LIFE 'FloodProof', una iniciativa centrada en la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en la Vega Media del Segura. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.086.868 euros, financiado por la Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), y está coordinado por el Ayuntamiento de Ceutí.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, y contó con la participación de representantes institucionales de los municipios de Lorquí, Alguazas y Las Torres de Cotillas, así como de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y diversas entidades técnicas y empresariales colaboradoras.

LIFE 'FloodProof' surge como respuesta a la alta exposición de la cuenca del Segura a fenómenos de inundación, con 28 episodios registrados entre 2015 y 2021 que afectaron a más de 265.000 personas. El proyecto tiene como objetivo principal mitigar el riesgo de inundación en cuatro municipios piloto -Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Lorquí-, mediante la implementación de medidas basadas en planificación tecnológica, capacitación institucional y participación ciudadana.

Entre las acciones previstas, se incluye el desarrollo del concepto de 'ciudad esponja', que promueve soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la permeabilidad del suelo urbano y mejorar la gestión de aguas pluviales. Además, el consorcio trabajará en la elaboración de ordenanzas municipales tipo y guías de buenas prácticas para la gestión del riesgo de inundación, con el fin de facilitar la transferencia de conocimiento y su incorporación en futuros ciclos de planificación territorial.

El proyecto LIFE 'FloodProof', que se desarrollará de forma piloto en estos cuatro municipios, se enmarca en la estrategia de adaptación al cambio climático y refuerzo de la seguridad urbana, contribuyendo a la sostenibilidad y protección de la población en la Vega Media del Segura. Se contemplan medidas para la autoprotección y evacuación.

