Multan al jefe del Seprona por no permitir la caza legal de conejos EFE Torre Pacheco Domingo, 22 julio 2018, 13:09

La Audiencia Provincial condenó a 7.200 euros de multa al jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el municipio de Torre Pacheco por impedir la caza legal de conejos en la zona bajo su control.

La sentencia indica que el acusado, A.M., «se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, intentando con su actuación, de forma ilegítima, intimidar y obstaculizar la actividad que, de forma lícita, desarrollaba el querellante y sus empleados».

El mando del Seprona, además, deberá abonar las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular. La Sala comenta en su resolución que los hechos, constitutivos de un delito continuado de coacciones, «se cometieron prevaliéndose el acusado de su carácter de autoridad».

La sentencia considera como hechos probados que se produjeron distintas actuaciones coactivas protagonizadas por el agente en los años 2012 y 2013. En una de esas ocasiones, cuando el querellante y dos empleados cazaban dentro del recinto cercado de unos pantanos de riego, se personó el acusado, y tras solicitarles la autorización del agente forestal, les dijo: «A mí me da igual que tengáis permiso o no, en mi demarcación no cogéis más conejos». De hecho, les obligó a soltar los veinte ejemplares que capturaron.