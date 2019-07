El 61,7% de los muleños vota 'no' a destinar fondos públicos para espectáculos taurinos Un vecino de Mula vota en la consulta sobre espectáculos taurinos. / J. L. PIÑERO Más de 370 personas participaron en el referéndum del Ayuntamiento sobre si deben financiarse corridas de toros JOSÉ LUIS PIÑERO Lunes, 22 julio 2019, 12:04

Más de 370 vecinos de Mula participaron este domingo en la votación para decidir si el Ayuntamiento financia con fondos públicos los espectáculos taurinos de las fiestas de septiembre. Este lunes, el Consistorio acogió el recuento del referéndum, que arrojó como resultado que el 61,7% de los muleños no quiere que se destine dinero para este fin.

Así, de los 376 votos emitidos, 232 escogieron el 'no', mientras que 143 lo hicieron por el 'sí'. Concretamente, la pregunta que figuraba en la papeleta que había que introducir en la urna especificaba: «¿Considera que el Ayuntamiento ha de contratar espectáculos taurinos con cargo a los presupuestos municipales para las fiestas patronales de septiembre?». La papeleta llevaba tres casillas: 'Sí', 'No', 'No sabe /no contesta'.

El periodo de votación se llevó a cabo de 9.00 a 14.00 horas en los centros sociales de las pedanías y en la casa consistorial de Mula. Decenas de personas se acercaron a ejercer su derecho a voto, y las urnas estuvieron custodiadas por funcionarios municipales y personal laboral del Ayuntamiento.