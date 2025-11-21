Moratalla Territorio Lavanda aúna ciencia, aromáticas y turismo en un congreso para clausurar el programa

Pepa García Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:10 Compartir

Desde mayo hasta noviembre, Moratalla Territorio Lavanda ha sido el paraguas bajo el que se ha desarrollado Lalavand25, un conjunto de actividades organizadas en la localidad y sus pedanías, unidas por la floración de la lavanda –incluidas las tres variedades: lavandín, espliego y salvia– y la identidad de su gente, pero vinculada a un turismo sostenible y experiencial en torno a arqueología, arte rupestre, biodiversidad, astronomía, geología, música, micología, gastronomía, música tradicional y, cómo no, la floración de las aromáticas y la extracción de sus aceites esenciales. «Siete meses de éxito», reconocen los coordinadores desde Descubriendo Moratalla, «más de 53 actividades» en torno a todos los valores del municipio y sus pedanías que, como reconoce el alcalde, Juan Soria, han registrado «lleno absoluto» y han beneficiado a alojamientos y hosteleros de las pedanías altas, que «han tenido completos sus establecimientos». Aunque, reconoce, no dispone de datos concretos sobre los visitantes recibidos: «En un término de 1.000 kilómetros cuadrados es muy difícil controlar el flujo de gente», pero solo de la mano de España en Floración, han llegado 500 ingleses y 100 belgas desde Torrevieja a ver la floración y a probar los productos locales: embutidos del Campo de San Juan, miel y nueces se agotaban, cuenta encantado Soria.

De la mano de agricultores y productores de esencias, que han participado como guías, así como de los habitantes de la zona, la lavanda ha abanderado un programa que «apuesta por el turismo sostenible y de calidad, y aboga por evitar la masificación para no repetir errores. Queremos filtrar», apunta Soria, orgulloso del congreso con el que este sábado 22 y domingo 23 se clausura el programa de 2025 en el Centro Multifuncional Territorio Lavanda, del Campo de San Juan. Y anuncia «nuevas acciones para revitalizar la zona, fijar población y crear empleo».

Nuevo centro en Casas de Aledo y reapertura de Casa Cristo

Soria anuncia que ya cuentan con la subdirección de la Dirección General de Administración para rehabilitar las antiguas escuelas de las Casas de Aledo, en el Campo de San Juan, para rehabilitar las instalaciones y crear un aula digital, además de ser utilizado como centro de trabajo para las prospecciones arqueológicas que está llevando a cabo en el término municipal José Ángel Ocharán. También acaba de salir a licitación Casa Cristo, unas instalaciones de hostelería para complementar el servicio del Centro de Interpretación de Arte Rupestre Casa de Cristo, que espera que, «si todo transcurre con normalidad, se abrirá a principios de año». Una manera, explica, de potenciar estas instalaciones, desde las que se harán visitas a los abrigos de arte rupestre protegidos de la Cañaíca del Calar. Y, asegura, «estamos rehabilitando, poco a poco, los locales y salones sociales».

El congreso con el que se clausura esta segunda edición de Territorio Lavanda aúna formación, investigación y turismo y los productores aspiran a buscar soluciones a problemas emergentes: «encontrar mecanismos para que los beneficios del turismo reviertan en agricultores y productores de la zona; combatir las principales amenazas, como la crisis del lavandín por sobreproducción y la creciente tendencia de la industria cosmética y de perfumería de recurrir a esencias sintéticas frente al aceite esencial puro y natural, que afectaría directamente al turismo; el desarrollo de plantas más resistentes y mejores de las especies autóctonas (el espliego); la obtención de la DOP para diferenciar la calidad y trazabilidad de las aromáticas del Campo de San Juan; el cálculo de la aportación del sector ala huella de carbono para poder aspirar a los ecorregímenes y a las ayudas de la PAC; la investigación sobre nuevos usos, como antioxidantes para alimentación animal, biocombustibles, aplicaciones fungicidas y herbicidas de los hidrolatos; la mejora de las infraestructuras y los servicios, sobre todo cobertura e internet y que las carreteras estén en buen estado...», va repasando las principales cuestiones Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Productores de Aromáticas del Noroeste, que también pone de relieve las sinergias que establecen estos cultivos con la apicultura.

Ampliar Campo de lavanda frente a las Cuevas de Zaén, en el Campo de San Juan (Moratalla). Jesús Rodríguez

Precisamente sobre estos asuntos versarán algunas de las ponencias del congreso que inaugurarán el alcalde de Moratalla, la directora general de Calidad Turística y el propio Sánchez el sábado 22, a las 10 h. Y en él estarán presentes, como ejemplos de éxito, el presidente de la DOP Arroz de Calasparra -«este año han batido el récord de produccion con 3,2 millones de kilos», apuntan los organizadores- y el alcalde de Brihuega -municipio en el que generan «8 millones de euros al año con el turismo de floración de la lavanda», cifran- y el vicepresidente de la red de empresas Colli Pisani, al frente del proyecto 'Il giorni della lavanda'. Además, asistirá Abelardo Carrillo, presidente de la asociación nacional de aromáticas; la investigadora de Cultivos de Secano para el Desarrollo Rural del Imida, María Josefa Jordán Bueso; la directora general de la PAC en la Región, Ana García Anciones; y Antonio Santos, de España en Floración, una plataforma que agrupa el turismo de floración no solo de la Región sino de otros puntos de España, entre otros especialistas.

En la cita, además de la ciencia y de compartir experiencias e información, los asistentes podrán visitar las calderas de extracción de las que disponen 'in situ' los productores del Campo de San Juan y compartir un 'brunch' Esencias del Territorio Lavanda. El cierre del congreso correrá a cargo de Patricia Esteve, bióloga y educadora ambiental, que hablará sobre 'El mundo rural como semilla de sostenibilidad'.

Y, adelanta Juan Soria, antes de concluir el Lalavand25, que las acciones se ampliarán inminentemente a la zona de Benizar, Otos y Mazuza, con el comienzo de la floración, en enero, del almendro «para darle vida a una zona muy desfavorecida pero con mucha riqueza patrimonial, natural, cultural y etnográfica».

Temas

Moratalla