Recreación del corro donde se trabajaba el esparto. Annie Chiclano

La memoria del corro espartero de Blanca llega a la Red

Una web recupera las técnicas artesanales y las expresiones orales de los vecinos, en un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura

Jesús Yelo

Martes, 28 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Blanca sigue avanzando en la recuperación y puesta en valor de su patrimonio cultural inmaterial. Esta vez en la Red. Lo hace merced al proyecto Blanca Memoria Digital, iniciativa del Ayuntamiento y AADK Spain, bajo la dirección de la historiadora del arte y gestora cultural Annie Chiclano. El Ministerio de Cultura aporta 12.600 euros. El proyecto nació para documentar, conservar y divulgar en internet la memoria colectiva, los saberes tradicionales, las técnicas artesanales y las expresiones orales de los vecinos, y así asegurar su transmisión a las generaciones futuras y su accesibilidad en un archivo digital de libre consulta. Ello, en una nueva web: blancamemoriadigital.es,

En la primera fase, han participado un centenar de vecinos con entrevistas, donación de fotografías, relatos, objetos y saberes. Su implicación refleja el arraigo de las tradiciones y el interés por conservarlas como parte fundamental de la identidad de este municipio del Valle de Ricote.

Recreación del corro donde se trabajaba el esparto. Annie Chiclano
En la plaza del Teatro se celebraron dos actividades abiertas al público, con enfoque participativo, educativo y comunitario. 'El corro espartero', facilitado por Juan Conesa, reunió a sesenta personas, casi todas mujeres de entre 10 y 80 años. Se compartieron recuerdos de esta técnica artesanal, que durante décadas fue un pilar económico. En este taller, se elaboraron lías de esparto, se mostró la técnica de cosido para crear ruedos y se expusieron objetos tradicionales, como capazas, esparteñas y esteras.

En la actividad 'Recetas del Valle', facilitada por Elena Azzedin, se prepararon tres platos representativos de la gastronomía local: arroz con alubias, fritada y cuscús, este último un guiño a las raíces árabes del municipio, conocido en época musulmana como Negra.

