Martín Fenollar conquista en Alguazas el Concurso de Lanzamiento de Legón Con una distancia de 29,95 metros, se lleva la XXI edición de esta singular competición

Claudio Caballero Domingo, 26 de octubre 2025, 19:01

La pedanía de El Paraje, en Alguazas, acogió este domingo la XXI edición del Concurso Regional de Lanzamiento de Legón, al que asistieron unas 500 personas y que sirvió para homenajear a Martín 'el cebollero' y Diego Mulero, recientemente fallecidos. En recuerdo de ambos, el alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé, realizó el saque de honor antes de dar comienzo a la competición.

Fue precisamente el hijo de uno de los homenajeados, Martín Fenollar, quien consiguió alzarse con el primer premio tras un lanzamiento de 29,95 metros. El podio masculino lo completaron Francisco Fenollar (28,42 m), Perseo (28,29 m), Francisco Almela (27,32 m) y José Bastida (27,20 m).

En la categoría femenina, la ganadora fue Conchi Guillén con un lanzamiento de 14,61 metros, seguida de Toñi Mulero (14,25 m), Raquel Martínez (14 m), Laura Martínez (13,43 m) y Ana González (12,46 m).

El lanzamiento de legón consiste en lanzar este utensilio de labranza lo más lejos posible dentro del bancal de una huerta. En El Paraje, este singular concurso se celebra desde hace más de dos décadas y volvió a contar con la colaboración solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a la que se destinarán los ingresos recaudados.