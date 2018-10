Malestar entre los vecinos de Portmán tras la remodelación de la carretera de El Lastre Los bordes de la carretera de El Lastre presentan desperfectos. / p. s. «Hay zonas en las que el asfalto se desgrana, no se han restituido los quitamiedos defectuosos y faltan las señales», critican los residentes P. S. Miércoles, 24 octubre 2018, 02:37

Las obras de reparación de la carretera de El Lastre que ha acometido el Ayuntamiento de Cartagena no han satisfecho a los colectivos vecinales de Portmán. Su portavoz, Daniel Portero, calificó la remodelación de «una chapuza». El líder vecinal aseguró que está buscando información en el Consistorio cartagenero como en el unionense para conocer «si la obra se va a quedar así o, por el contrario, se va a hacer algo más». La carretera de El Lastre es una estrecha vía de algo más de un kilómetro de longitud que permite el acceso a la única zona de playa abierta de la bahía de Portmán, en su lado este. Aunque esa zona de costa pertenece al Ayuntamiento de La Unión, la carretera discurre por el término municipal de Cartagena.

Daniel Portero, que no descartó nuevas movilizaciones como las que llevaron a cabo en junio, consideró que «hay zonas en las que el asfalto se desgrana, no se han restituido los quitamiedos defectuosos y, además, no hay rastro de la señalización horizontal y vertical obligatoria en una carretera tan peligrosa». Aunque el promotor de la obra, por importe de 18.000 euros, ha sido el Ayuntamiento de Cartagena, Portero exige la implicación del alcalde de La Unión, Pedro López Milán, «que debe presionar en Cartagena». Junto a todo esto, añadió Portero, «las administraciones tendrían que elaborar un plan de evacuación en caso de incendio forestal u otra emergencia en este entorno».

Los trabajos, que se han prolongado durante siete días, acaban de finalizar después de un largo período de tramitación, que comenzó en junio. La dilación para contratar el proyecto fue consecuencia del trámite de inspección que pasó por la Dirección General del Medio Natural, ya que unos 200 metros de la carretera discurren por una zona protegida dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.

El alcalde asegura que «los desperfectos de la obra serán reparados cuanto antes»

«Ese aspecto ambiental -señaló el alcalde de La Unión- es el que ha impedido recrecer más el ancho de vía, que no puede superar los 4,5 o 5 metros según el tramo». López Milán dijo que «el contacto con el Consistorio de Cartagena ha sido constante desde el primer momento», y anunció que, tras la última conversación con el concejal de Obras Públicas, Juan Pedro Torralba, «los desperfectos de la obra van a ser reparados cuanto antes». En relación a la señalización de la carretera, indicó que «el Ayuntamiento se ha comprometido a pintar una raya continua en la calzada y a colocar las señales verticales que sean precisas y necesarias».

Otra actuación de calado

La intervención del Consistorio cartagenero en la reparación de esta vía podría ser solo el inicio de otra actuación más extensa si llega a cumplirse la moción aprobada por esa Corporación a instancias de Movimiento Ciudadano, apoyada por todos los grupos municipales, salvo el PP. El texto de la propuesta, defendido por su portavoz, José López, explica que se trata de «una actuación de calado en esa carretera, no de un parcheo, debiendo actuar tanto la Administración regional para supervisar los trabajos que se lleven a cabo, como la Autoridad Portuaria de Cartagena para proyectarla y financiarla».

López aseguró, asimismo, que «el Puerto debería mojarse un poco y ejecutar un proyecto que conjugue el vial existente y, por supuesto, renovado, con una senda ciclable y peatonal compatible con la protección del entorno y el uso lúdico y deportivo que tiene la citada vía». El Grupo Popular «se posicionó en contra de la propuesta, no por el fondo de la iniciativa, sino debido a su autoría, que debería ser conjunta por parte de los ayuntamientos de La Unión y Cartagena, atendiendo a su complejidad por encontrarse en una zona protegida», puntualizan.