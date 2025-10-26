La lucha y esperanza de Salar en Fortuna Un joven ciclista de la localidad renace sobre las dos ruedas tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida hace 6 años

Claudio Caballero Domingo, 26 de octubre 2025, 10:13 Comenta Compartir

La historia de Salva Salar, un joven de 20 años natural de la localidad de Fortuna, es uno de esos testimonios que funden la superación con la solidaridad. Hace seis años, mientras entrenaba en bicicleta por una ruta cercana a su pueblo, sufrió un grave accidente que lo dejó al borde de la muerte. Fue otro corredor, que pasaba por la zona, quien le salvó la vida al practicarle respiración asistida hasta la llegada de los servicios de emergencia. El impacto fue devastador y, como resultado, aquel niño, de apenas 14 años entonces, pasó meses ingresado en distintos hospitales, enfrentándose a múltiples intervenciones quirúrgicas y a un largo proceso de rehabilitación. Su pronóstico inicial era desolador, pero su determinación y el apoyo incondicional de sus vecinos marcaron una diferencia que, finalmente, ha resultado crucial.

Durante este tiempo, su esfuerzo ha sido titánico, con innumerables sesiones de fisioterapia. Y gracias a ellas, Salva ha logrado recuperar gran parte de su movilidad. Hoy, no solo lleva una vida normal, sino que ha vuelto a competir en el ámbito deportivo, esta vez en la modalidad paralímpica. Un regreso al pedaleo que ha sido recibido con mucha emoción por los fortuneros, quienes lo consideran un símbolo de lucha y esperanza.

Desde el accidente, la localidad se ha volcado con Salva, mediante la organización de galas benéficas, carreras solidarias y eventos culturales para recaudar fondos destinados a su rehabilitación.

Exposición fotográfica

La última iniciativa ha sido la exposición fotográfica 'Fortuna se desnuda', obra de los artistas Juanjo Ramírez y David Cantó. Esta muestra, impulsada por el Ayuntamiento, no solo busca apoyar a Salva, sino también contribuir a la lucha contra el cáncer a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La muestra, que retrata la esencia más íntima y humana del municipio, ha sido acogida con entusiasmo por los vecinos. «Es una forma de mostrar que Fortuna no solo tiene paisajes hermosos, sino también corazones generosos», tal como comentaron Juanjo y David a LA VERDAD.

Salva Salar, por su parte, sigue entrenando con la bicicleta con la vista puesta en futuras competiciones. «Para mí, cada pedalada es un triunfo y cada gesto de apoyo me recuerda que no estoy solo«, afirma con una sonrisa que le satisface más que cualquier medalla que pueda conseguir. Es una historia que debería servir de ejemplo para todos, porque incluso en los momentos más oscuros, la luz puede volver a brillar gracias al esfuerzo, la solidaridad y el amor de un pueblo unido.

Temas

Fortuna