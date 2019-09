«En Los Alcázares nos ha llegado más agua, más violenta y más dañina que hace tres años» El agua anega las principales vías de Los Alcázares. / LV Los afectados por las inundaciones de 2016 reviven con impotencia la pérdida de coches, comercios y casas. «¿No les da verguenza a los políticos no haber hecho nada desde entonces para evitar de nuevo la ruina?», critican ALEXIA SALAS Viernes, 13 septiembre 2019, 13:07

Era la segunda madrugada en vela esperando al agua que llega con nocturnidad, la más temida. Los vecinos de Los Alcázares lo saben porque lo vivieron hace dos años y medio, en las Navidades de 2016 que nadie quería ya recordar, pero en la madrugada de este viernes volvió «con más fuerza, más violenta y más dañina», cuenta la vicepresidenta de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Los Alcázares, Ana Cari Zapata. Pasada la medianoche decidió bajar a la tienda que su familia regenta desde hace 46 años en el Paseo de la Feria porque estaba intranquila. Ya tenían material recogido en previsión de las riadas, pero no sirvió de nada. «En 10 minutos el nivel del agua me dobló y no me daban las manos para recoger cajas y ropa del agua», cuenta con la angustia de la tragedia que se repite una y otra vez.

«Intenté salir pero no pude por ninguna de las dos puertas, así que llamé a un vecino que me ayudó a salir con unas cuerdas, que fuimos atando a todos los postes fijos porque nos llevaba el agua», cuenta la empresaria, que al pasar vio su coche «ya lleno de agua» en una calle cercana. El panorama del centro de Los Alcázares, la llamada 'zona cero' porque en 2016 se convirtió en una enorme balsa, era desolador. «Las mesas y sillas de las terrazas bajaban hacia la playa, pero también los barriles de madera que pesan una barbaridad de uno de los bares de la Feria. Todo está ya en el Mar Menor», se lamenta Ana Cari. Todas sus medidas de prevención en la tienda se han visto desbordadas por el inesperado volumen de agua, que ha superado la riada de hace dos años. «Ha fisurado las tablas que hicimos para subir la mercancía, y ha arrancado las gomas de cierre hermético que pusimos en las puertas», explica con impotencia.

«Impotencia. Nadie se imagina la impotencia que se siente al ver todos los comercios y casas de Los Alcázares inundadas, después de haber pasado tres años llevando proyectos y planos a los políticos para poner soluciones y evitar que pase de nuevo esto», asegura. Tres años de llamar a la puerta de los despachos para dejarles propuestas que eviten la ruina de cientos de familias, y todo costeado «con fondos propios, incluso la gasolina», recuerda Ana Cari Zapata. «¿No les da verguenza, no haber hecho nada en tres años para evitar de nuevo la ruina?», pregunta la representante de los afectados.

Hoy no hay palabras de consuelo para los comerciantes de la Feria que se han quedado atrapados en los edificios por no abandonar sus negocios en manos del agua. Tampoco para los vecinos que tendrán que volver a pedir ayuda a amigos y familiares porque han vuelto a perder casa y coche. «De los sótanos salía el agua por arriba porque ya no cabía más, y no se sabe aún cuántos coches hay dentro», explica Zapata.

La familia Méndez, propietaria del conocido restaurante La Tropical, aún no ha abierto las puertas del local para comprobar el impacto de la riada. En las anteriores inundaciones tuvieron que hacer una fuerte inversión para reabrir el negocio en dos días, ya que tenían reservas para aquella Nochebuena de 2016. Esta vez temen que la fuerza del agua, que ha llegado en mayor cantidad al centro, haya causado aún más daños en un local recientemente restaurado. «Nos levantaremos de nuevo», contaba ayer un miembro de la familia, con larga tradición hostelera.

La misma sospecha acecha en el hotel de cuatro estrellas Mosaic, que reabrió sus puertas tras una considerable obra de reparación por los daños del agua. La historia se repite en locales modestos y grandes, pero sobre todo en las viviendas de planta baja, cuyos dueños, en muchos casos jubilados, tuvieron que dejar sin mirar atrás porque no les quedaba nada. No hace tanto que pudieron volver gracias a la ayuda de familiares y tras las obras de rehabilitación que hicieran habitable su hogar.