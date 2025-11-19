Licitan la instalación de placas solares en 15 edificios municipales

LA VERDAD Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local de Santomera aprobó la licitación del proyecto de instalación de placas solares en quince edificios municipales. Son la Sala Multiusos (almacén municipal), el Pabellón de Deportes, el Pabellón El Limonar, el Centro de la Tercera Edad, el colegio Fuensanta Caravaca, el colegio Nuestra Señora del Rosario, el colegio Madre Esperanza (El Siscar), el colegio Campo Azahar (La Matanza), la Escuela Infantil Municipal Infanta Elena, la Escuela Infantil Municipal Arco Iris, el Teatro de El Siscar, el Centro de Atención Primaria de La Matanza, la Casa de la Igualdad, el Centro de Atención Temprana y el Espacio Joven. La actuación, valorada en 332.008 euros, tiene una subvención de 194.398 euros de los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Gobierno central a las comunidades.

El concejal de Sostenibilidad, José Antonio Martínez, destacó que «el municipio podrá avanzar hacia un modelo energético más responsable, con instalaciones públicas más eficientes». Habrá una reducción significativa de emisiones de dióxido de carbono, lo que contribuirá «a la lucha contra el cambio climático».