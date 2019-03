Un libro recopila la historia de la sanidad de Cehegín desde los siglos XVI al XX El archivero municipal presenta el próximo jueves su nuevo trabajo de investigación CALAÑÉS Cehegín Domingo, 17 marzo 2019, 10:54

El cronista auxiliar de Cehegín y archivero municipal, Francisco Jesús Hidalgo, presentará el próximo jueves 21, en el Centro Cultural Adolfo Suárez, a partir de las 20 horas, su nuevo libro, titulado 'Historia de la Sanidad en Cehegín. Siglos XVI al XX', editado por la Concejalía de Educación y Cultura.

Según el autor, «se trata de una obra necesaria, de un tema casi no tratado a nivel histórico para este pueblo, de manera que poco a poco vamos llenando vacíos con relación a determinados temas sobre la historia local de la Edad Moderna y el siglo XIX». Hidalgo destaca que ha sido «muy gratificante» escribir esta publicación, «de carácter divulgativo y lectura amena y cercana al no especialista en este tema, pero no por ello menos riguroso, sobre la evolución de la sanidad a nivel local; desde el curanderismo, los ensalmadores, la superstición, hasta la medicinal profesional, que emana de los estudios universitarios».

«Médicos, cirujanos, boticarios, barberos-sangradores, comadronas, hospitaleras, son la base en la que se sustenta este trabajo, cómo llegaban a ejercer sus profesiones, dónde estudiaban y cómo se preparaban, qué relación laboral tenían con el Concejo o Ayuntamiento», añadió Hidalgo. Una parte importante del libro versa sobre las enfermedades y epidemias a lo largo de 500 años en Cehegín.