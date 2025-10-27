Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan» Vecinos y conocidos destacan la bondad y discreción de la víctima, trabajadora en hostelería, mientras el pueblo entero permanece conmocionado

Raúl Hernández Lunes, 27 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Librilla amaneció este lunes de luto. En el entorno de la calle Totana, donde el domingo se halló el cuerpo sin vida de Ainhoa, de 19 años, los vecinos están sumidos en una tristeza que se palpa en cada conversación. La Guardia Civil mantiene detenido, bajo custodia en el hospital, a su pareja, un joven de 27 años, como presunto autor de un nuevo crimen machista en la Región de Murcia.

En el pueblo nadie asimila aún lo ocurrido. Ainhoa, hija única, era conocida por su sonrisa y su carácter reservado. «Mucha gente la quería, todo el mundo la conocía. Su familia es de aquí de toda la vida, muy conocida porque regentaba una carnicería en el centro del pueblo. Ella era una chica buena, trabajadora, sin líos», relataba, con la voz quebrada, un hombre que vive en las inmediaciones del domicilio.

El joven arrestado, Kike, estaba en tratamiento psicológico. Aunque era habitual verle paseando junto a ella por el centro de la localidad con total normalidad, según indicaron algunos testimonios, la relación se había complicado en las últimas semanas al apreciar un empeoramiento en su pareja e incluso ella habría tratado de dejarle. «Los veíamos por la calle caminando, sin aparentar ningún conflicto. Pero de puertas para dentro era una relación tormentosa», añadía el mismo vecino, antes de recalcar que la tragedia les ha dejado a todos «destrozados».

Ese dolor lo manifiesta la prima de Ainhoa. Al cruzarse con los periodistas en una calle cercana al domicilio donde ocurrió el crimen, solo acertó a decir «por favor, no me preguntéis nada. Estamos todos destrozados».

Por su parte, Nerea, una antigua compañera de trabajo de Ainhoa durante las fiestas patronales, la recordaba como una chica «espectacular». «Era una zagala súper simpática, amable, sonriente, muy callada. Muy tranquila. Era un trozo de pan», comentó este lunes.

«Nos veíamos cuando estábamos en el trabajo, charlábamos un poco. Siempre con esa sonrisa suya. Es que no me lo creo, esto parece un sueño. El pueblo entero está en shock», añadió, visiblemente afectada. La joven comentó que la había visto en varias ocasiones junto a su pareja, paseando o tomando algo con los padres de ella. «Siempre iban los cuatro juntos, se les veía normales. Nadie podría imaginarse algo así», insistió.

Varios ayuntamientos de la Región preparan para este lunes un minuto de silencio en memoria de la joven. El Consistorio de Librilla confirmó a LA VERDAD que habrá un minuto de silencio este jueves, durante la sesión plenaria.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso. La Guardia Civil continúa recabando pruebas en la vivienda de la calle Totana, donde se produjo el crimen, y se espera que la autopsia confirme las causas exactas de la muerte, aunque la principal hipótesis es que Ainhoa fue asfixiada el sábado por la noche.

