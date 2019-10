Un juzgado desestima el recurso del exalcalde de Abarán por tumbarle el Pleno su sueldo y el de los ediles La sentencia avala la votación de la oposición, que revocó la dedicación exclusiva al popular José Miguel Manzanares y los pagos a la Corporación JESÚS YELO Abarán Jueves, 17 octubre 2019, 10:20

Revés para el exalcalde de Abarán y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Miguel Manzanares. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia ha dictado sentencia por la que se desestima la demanda del recurso formulado por él contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2018. Entonces, se acordó revocar el régimen de dedicación exclusiva, el sueldo del alcalde y las indemnizaciones recibidas por los miembros de la Corporación y acordadas en sesiones plenarias celebradas los días 12 de abril y 10 de mayo. Al mismo tiempo se acordaba elevar al Pleno una nueva propuesta de régimen económico, circunstancia que el PP, entonces en el poder, votó en contra.

En dicha sesión, nueve de los diez concejales de la oposición (cuatro del PSOE, tres de IU, una de Ciudadanos y uno de UYD) sacaron adelante una propuesta conjunta para dejar sin sueldo tanto al alcalde como al resto de concejales. La sentencia de la magistrada María Teresa Nortes Ros confirma que los nueve concejales no cometieron ilegalidad alguna a la hora de revocar sueldos e indemnizaciones tanto del alcalde como del resto de ediles, pues «consta informe favorable a la propuesta elaborada por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en el que se reseña la situación económica del Ayuntamiento y la necesidad de reducir gastos».

Y en cuanto a no presentar nueva propuesta, se indica que «existía partida presupuestaria para un concejal liberado en un área determinada y no se puede obviar que la propuesta aprobada insta al alcalde a realizar nueva propuesta de dedicación exclusiva y de retribuciones».

Petición de perdón

La edil Rosa García Molina, tras expresar su alegría por el fallo judicial, adujo que «se nos acusó de muchas cosas, y no hicimos nada ilegal. Ahora le pregunto al señor Miralles, secretario general del PP, cuando afirmó públicamente que cuando la Justicia fallara quién le iba a pedir perdón al señor Manzanares, y quién me va a pedir a mí ahora disculpas».

La sentencia no es firme y el exalcalde dispone de un plazo de quince días para recurrir. Preguntado ayer, no desveló si piensa hacerlo o no, y se limitó a decir que «la sentencia todavía no es firme».