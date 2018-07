El juez descarta que la alcaldesa prevaricara con la cantera de Arimesa y archiva el caso Inmaculada Sánchez. / m. bueso El instructor anula el auto en el que citaba a Sánchez a declarar como investigada al no apreciar indicios de delito JORGE GARCÍA BADÍA y ALICIA NEGRE Murcia Martes, 24 julio 2018, 02:29

La alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez, no tendrá que enfrentarse al trago de declarar ante el juez. Al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia no le ha hecho falta ni siquiera tomarle declaración como investigada -como inicialmente ordenó- para llegar a la conclusión de que la regidora no cometió prevaricación con la cantera de Arimesa y dar carpetazo al asunto.

En una resolución reciente, el instructor anula el auto con el que decidió abrir diligencias contra la primera edil socialista, contra el edil de Urbanismo de Alternativa por Santomera, Joaquín Rubio, y contra el arquitecto municipal, Tomás Franco; y ordena el sobreseimiento provisional de la causa. «No ha podido resultar debidamente justificada la perpetración del delito que pretende se les impute a los querellados», subraya el magistrado. «Si bien es cierto que estos intervinieron en algunas de las resoluciones administrativas oportunas, en modo alguno se colige que actuasen o incurrieren a sabiendas de su injusticia y con arbitrariedad». Contra esta resolución aún cabe recurso de apelación.

Cédula de compatibilidad

«No debemos someter a los investigados a la pena de banquillo por la existencia de un conflicto», dice el fiscal

La querella que dio origen a este procedimiento gira en torno a la licencia específica que requería la explotación de áridos de la cantera después de que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia determinase que no era válida la autorización que el Gobierno Civil le concedió a la planta allá en 1974. La mercantil inició en 2010 el trámite para que la Dirección General de Medio Ambiente le concediese la autorización ambiental integrada, que permitiría el desarrollo de esa actividad; en este caso, la cantera situada en el paraje de El Zacacho.

Para lograr la citada documentación, Arimesa necesitaba que el Consistorio le concediese previamente una cédula de compatibilidad urbanística. Precisamente esa cédula era la clave de la querella. La mercantil sostiene que el procedimiento se alargó durante siete años «por la actitud obstruccionista del Ayuntamiento». En este sentido acusó a la alcaldesa, al edil y al arquitecto municipal de un delito de prevaricación por omisión que el juez no considera probado. El magistrado da carpetazo al asunto a raíz del recurso presentado por las defensas y por la Fiscalía.

El Ministerio Público, en su escrito, sostiene que el Consistorio emitió varias cédulas de habitabilidad, por lo que no da por acreditados los hechos. «Es evidente que existe un conflicto grave entre la empresa, que lucha para que no le cierren la empresa en virtud de la ejecución de una sentencia firme que así lo acuerda, y el Ayuntamiento, que intenta ejecutar un cierre en cumplimiento de una resolución judicial y cumplir con la emisión de la cédula de habitabilidad urbanística», recalca el fiscal. «No podemos ni debemos someter a los investigados a la pena de banquillo por la existencia de un conflicto entre las partes descritas».