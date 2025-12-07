La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El concejal de Sostenibilidad, José Antonio Martínez. Ayto

Invierten 1,5 millones para digitalizar la gestión municipal del agua

El proyecto 'Dacua II', financiado con fondos europeos, mejora el control del consumo así como la detección de fugas y posibles vertidos

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:30

El Ayuntamiento de Santomera ha desarrollado durante este año el proyecto 'Dacua II', un conjunto de intervenciones destinadas a modernizar, reforzar y digitalizar el ciclo ... urbano del agua. Estas mejoras suponen un avance decisivo hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

