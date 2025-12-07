Invierten 1,5 millones para digitalizar la gestión municipal del agua

El Ayuntamiento de Santomera ha desarrollado durante este año el proyecto 'Dacua II', un conjunto de intervenciones destinadas a modernizar, reforzar y digitalizar el ciclo ... urbano del agua. Estas mejoras suponen un avance decisivo hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible.

El concejal de Sostenibilidad, José Antonio Martínez, hizo balance esta semana del trabajo realizado durante una visita al Parque de las Palmeras, donde se han instalado y puesto en marcha paneles de control continuo de la calidad del agua potable, capaces de medir parámetros como temperatura, pH, cloro, turbidez y conductividad.

Asimismo, se ha intervenido de manera intensiva en la red de abastecimiento, renovando unos 800 contadores con tecnología de telelectura e incorporando nuevos sistemas de medición y supervisión que ya operan en varios sectores urbanos. «Estos avances permiten una gestión más precisa del consumo, mejoran la calidad del servicio y facilitan la detección temprana de incidencias, ya que permiten acceder de forma inmediata y continua a los datos», explicó el edil. También se ha optimizado la red de La Matanza mediante un sistema de regulación de presiones que contribuye a reducir pérdidas y prolongar la vida útil de las infraestructuras.

En materia de saneamiento, varias estaciones de bombeo han sido objeto de una modernización integral, incorporando equipamientos más seguros, eficientes y capaces de ser controlados en tiempo real. Además, se ha reforzado la vigilancia ambiental con sistemas para la detección de vertidos y la monitorización continua de los colectores en distintos puntos del municipio.

Ecosistema digital integrado

Todas estas mejoras se integrarán próximamente en un ecosistema digital que reunirá plataformas de telelectura, telecontrol, gestión de datos, indicadores técnicos, sistemas GIS y herramientas avanzadas de análisis, lo que permitirá dar un salto cualitativo en la gestión del agua. Las actuaciones se completan con la implantación de soluciones tecnológicas complementarias. El proyecto Dacua II, de Aguas de Santomera, está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros de fondos europeos.