Invierten 935.000 euros en la escuela infantil de Lorquí

Lorquí abre las puertas de su nueva escuela infantil, «un proyecto que simboliza el compromiso con la educación infantil y el bienestar de las familias», señaló el alcalde, Joaquín Hernández. Con una inversión de más de 935.000 euros, aportadas por los fondos europeos y por el propio ayuntamiento, el centro ha sido completamente renovado para ofrecer un espacio moderno, seguro y adaptado a todas las necesidades de los más pequeños. La nueva infraestructura «no solo garantiza instalaciones de calidad, sino que también refleja la apuesta del municipio por crear entornos que favorezcan el aprendizaje, el juego y la convivencia», señaló el regidor.

Uno de los grandes avances de esta escuela infantil es la ampliación de plazas, que prácticamente se duplican respecto a la oferta anterior. Además, hasta 73 de estas plazas serán gratuitas, lo que supone un importante alivio económico para las familias y una herramienta clave para facilitar la conciliación laboral y personal en Lorquí. En el aspecto más práctico, el edificio incluye comedor y cocina totalmente equipados, baños infantiles en todas las aulas, ascensor y varias aulas para usos múltiples. En la planta de abajo hay un total de ocho aulas, mientras que en el espacio superior se ubican los despachos, salas de reuniones, lavandería y las aulas de usos múltiples, así como los sistemas de renovación y purificación del aire

Para el alcalde, este proyecto educativo «no se limita a la construcción de un edificio, sino que es una inversión en el futuro de los niños y en el presente de las familias». «La nueva escuela infantil se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo del municipio, reforzando la idea de que la educación de calidad empieza desde los primeros años de vida», apostilló.