Investigan si una madre obligaba a prostituirse a su hija menor de edad en Alguazas Concentración de familiares y amigos de la joven, este martes, en Alguazas. / LV Familiares y amigos denuncian que todo se basa en «una mentira» y que Servicios Sociales, que se ha hecho cargo de la adolescente, no les deja contactar con ella DANIEL VIDAL Martes, 30 octubre 2018, 21:30

«Llegaron una tarde y se la llevaron, sin decirnos a dónde, ni por qué. Desde hace una semana no sabemos nada de ella, ni cómo está, ni dónde está. No nos permiten hablar con ella, y mi madre está fatal porque lleva más de diez días sin saber nada de su hija». Susana, de 18 años, trata de expresar con palabras la «angustia» que siente su familia, además de muchos amigos y vecinos de Alguazas, desde que el pasado viernes 19 de octubre «tres hombres y una mujer -agentes de Policía Nacional y técnicos de Servicios Sociales- llegaron a mi casa y se llevaron a mi hermana, de 14 años. También se llevaron a mi madre, detenida».

Al parecer, y según ha podido saber 'La Verdad', la actuación de las autoridades viene motivada por una denuncia previa, que acusa a la madre de obligar a la adolescente a ejercer la prostitución. Un extremo que niega tajantemente la familia, de origen magrebí y establecida desde hace muchos años en Alguazas, que ayer se concentró, junto a varios vecinos, para mostrar su apoyo a la menor y exigir información a la Administración: «Tu familia quiere saber dónde estás», rezaba una de las pancartas. Esta es una de las principales quejas que traslada la hermana de la menor, que lamenta la «poca información que nos han dado», además de que Servicios Sociales actuara «sin un aviso previo y sin tener pruebas de nada, porque todo lo que han dicho de mi hermana es mentira».

Orden de alejamiento

Según advierte esta joven, «a mi hermana -matriculada en segundo de ESO en un instituto de la localidad- no le gustaba estudiar y no iba a clase. Pero eso no es motivo para que se la lleve Servicios Sociales». Según una amiga de la familia, «la madre ha pedido ayuda en diferentes ocasiones para intentar reconducir la situación escolar de la niña; a nadie le cabe en la cabeza que la obligara a prostituirse», observa.

Pese a todo, y tal y como ha podido saber este periódico, el juzgado ha impuesto a la madre una orden de alejamiento sobre su hija. Además, técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alguazas consultados por este periódico aseguraron que «toda la actuación está muy bien argumentada y nunca se hace a la ligera, sino con un procedimiento muy estricto que no tiene por qué ofrecer información previa a la familia».

Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia aseguraron que el caso, «impulsado por una denuncia ante la Policía Nacional», está «judicializado y no se pueden ofrecer más detalles». La familia, por su parte, solo espera «que se haga justicia».