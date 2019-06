Una interna de Campos del Río agrede a tres funcionarios de prisiones Un funcionario de prisiones agredido muestra las lesiones sufridas. La asociación profesional Tu abandono me puede matar reclama la condición de agente de la autoridad para los trabajadores LA VERDAD Viernes, 21 junio 2019, 21:49

Tres funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Campos del Río sufrieron una agresión a manos de una reclusa embarazada este jueves, según denunció la asociación profesional Tu abandono me puede matar.

El comunicado divulgado por el colectivo afirma que el suceso tuvo lugar a las 12 del mediodía, en el departamento de enfermería de la cárcel. Allí la interna, una mujer conflictiva con «graves patologías psiquiátricas y con un gran historial de antecedentes por este tipo de incidentes en los apenas cuatro meses que lleva en el centro», comenzó a ponerse nerviosa por razones que se desconocen y se abalanzó contra los funcionarios allí presentes, que intentaban calmarla.

Los tres trabajadores sufrieron «puñetazos, patadas, mordiscos y arañazos» durante la trifulca y finalmente consiguieron resolver la situación sin causarle ningún daño a la agresora o al feto. «No se puede decir lo mismo de los trabajadores, ya que dos de los tres que intervinieron en los hechos han acabado en el hospital. La funcionaria presenta una luxación en el brazo, mientras que el funcionario tiene un golpe en el costado con arañazos que precisan un seguimiento debido al riesgo por contagio biológico. El tercer funcionario acabó con un mordisco en el dedo que solo precisó de una primera atención médica», según el comunicado.

A raíz de este suceso, la asociación Tu abandono me puede matar critica la falta de personal, tanto de funcionarios de vigilancia como de personal sanitario, y reclama «la condición de agente de la autoridad para que estas agresiones no queden impunes, y unas condiciones salariales dignas, ajustadas a la realidad y peligrosidad del medio en el que trabajamos. Además queremos denunciar a Instituciones Penitenciarias para que tome medidas en el asunto, ya que un Centro Penitenciario no es lugar adecuado para albergar a este tipo de internos, pues los funcionarios no tienen la formación adecuada para tratarlos».