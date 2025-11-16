Instalarán más de 40 cámaras en las calles de Santomera para vigilar y leer matrículas El despliegue de estos aparatos se ha iniciado en El Siscar y está previsto que se extienda por todo el municipio

El Ayuntamiento de Santomera tiene previsto instalar más de 40 cámaras en puntos estratégicos del municipio. Los dispositivos combinarán videovigilancia y lectura automática de matrículas. El objetivo, según avanzaron fuentes municipales, es reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la movilidad en todo el municipio.

El Consistorio ya ha puesto en marcha la primera fase de este sistema integral de videovigilancia y control de tráfico. Los trabajos han arrancado recientemente en el núcleo urbano de El Siscar, donde ya se han instalado las primeras cámaras, tal y como confirmaron las fuentes. Este paso inicial forma parte de un despliegue por fases que continuará extendiéndose hasta abarcar la totalidad del término municipal.

«Reforzar la seguridad»

El proyecto contempla la colocación en zonas estratégicas de la localidad de más de cuarenta dispositivos que combinarán videovigilancia y lectura automática de matrículas. Toda la red estará conectada a un centro de control ubicado en las dependencias de la Policía Local de Santomera, desde donde los agentes podrán supervisar imágenes y datos en tiempo real una vez entre en funcionamiento.

«Con esta actuación, Santomera avanza hacia una modernización tecnológica que permitirá reforzar la prevención, mejorar la coordinación policial y optimizar la gestión del tráfico en el conjunto del municipio», remarcó la concejal de Seguridad Ciudadana, María José Gil. «Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en seguridad para garantizar el bienestar y la libertad de nuestros vecinos y vecinas»..

La entrada en funcionamiento de estas cámaras será progresiva y se producirá cuando toda la documentación técnica y administrativa requerida esté finalizada y autorizada por los organismos competentes.

