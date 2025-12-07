La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sala de estudio de la Casa de Cultura de Fuente Álamo, uno de los inmuebles que serán chequeados. LV

Las instalaciones eléctricas de Fuente Álamo tendrán mantenimientos más exhaustivos

El nuevo contrato municipal, con un presupuesto de más de 200.000 euros, obliga a realizar los primeros informes en dos meses

S. S.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:27

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha sacado a contratación el nuevo pliego para el «servicio de mantenimiento y revisión anual de las instalaciones eléctricas» de ... los cincuenta edificios o salas de concurrencia pública que dependen de su responsabilidad. Al margen de su importe y duración, 203.359 euros durante dos años, sin posibilidad de prórroga, el contrato «eleva el nivel de exigencia para los licitadores», según admitieron esta semana fuentes municipales.

