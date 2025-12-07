Las instalaciones eléctricas de Fuente Álamo tendrán mantenimientos más exhaustivos

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha sacado a contratación el nuevo pliego para el «servicio de mantenimiento y revisión anual de las instalaciones eléctricas» de ... los cincuenta edificios o salas de concurrencia pública que dependen de su responsabilidad. Al margen de su importe y duración, 203.359 euros durante dos años, sin posibilidad de prórroga, el contrato «eleva el nivel de exigencia para los licitadores», según admitieron esta semana fuentes municipales.

Lo primero que tendrá que efectuar el contratista será un diagnóstico de la situación en todas y cada una de las instalaciones, y en muy poco tiempo. En concreto, prescribe el pliego, «el adjudicatario estará obligado a realizar en los 60 días siguientes a la firma del contrato la primera revisión y los informes pertinentes».

Ese trabajo incluye «un inventario de los cuadros eléctricos con los que cuente cada centro, incluyendo imágenes de esquemas unifilares de cada uno, ubicación en plano y fotografías donde se permita identificar los equipos y su ubicación». Y la segunda revisión, de las mismas características, «a los seis meses de la primera», añade el documento.

Las deficiencias detectadas en La Unión ocasionaron advertencias de «cortes de suministro y sanciones» por parte de Industria

Del mismo modo, para evitar sorpresas y una eventual alegación posterior de desconocimiento, se facilitará una visita previa a los licitadores interesados «porque se hace indispensable que tengan un correcto conocimiento de las mismas». Las visitas se realizarán esta semana, en un día por concretar, puesto que el plazo de presentación de ofertas es hasta el 9 de diciembre.

Sobre el estado de las instalaciones –y es quizá el requisito más duro–, una vez comprobado en la visita previa, el pliego establece que la empresa que resulte adjudicataria «deberá aceptarlas como están, haciéndose cargo en las condiciones que se encuentren, sin que pueda plantear ningún inconveniente o reparo por ello, para realizar las revisiones o trabajos de mantenimiento».

Otro aspecto relevante del pliego se refiere a la garantía de que el ganador del concurso «asista y colabore en lo que se le requiera por el servicio técnico municipal, en relación con cuántas inspecciones se practiquen por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o por un Organismo de Control Autorizado (OCA)».

Más compromisos del contratista, en este caso sobre instalaciones auxiliares. Según el pliego, «prestará servicio de suministro eléctrico a través de grupo electrógeno de su propiedad en aquellos locales que por circunstancias ajenas se hayan quedado sin él». Para ello, dispondrán de «una hora desde el momento que queden avisados por el responsable o inspector del contrato». En días festivos y fuera del horario de 8 a 20 horas, el plazo será de 120 minutos.

Por otro lado, el adjudicatario deberá presentar la planificación anual «con la que se pretende actuar para la realización de las diferentes labores de mantenimiento», tendrá un «stock mínimo de materiales» y dispondrá de un medio de trasporte propio para el desplazamiento de los grupos electrógenos, «cuya potencia mínima será de 40 kW».

«Evitar problemas»

El endurecimiento de las condiciones para prestar el servicio se produce después de conocer «los problemas» detectados en las instalaciones eléctricas de los 29 locales públicos dependientes del Ayuntamiento de La Unión, «algo que hay que evitar», según admitieron desde el Consistorio fuentealamero. Como ha venido informando LA VERDAD, las deficiencias detectadas en La Unión ocasionaron advertencias de «corte de suministro y sanciones graves» por parte de la Dirección General de Industria de la Comunidad Autónoma.

Durante todo este año, el ayuntamiento unionense ha estado trabajando en su reparación y antes de final de mes se espera poder enviar a Industria todas las certificaciones positivas del Organismo de Control Autorizado (OCA).