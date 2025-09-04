La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El incendio de los contenedores y de maleza. Policía Local de Abarán

Incendian cinco contendores y roban otros tres amarillos en Abarán

El fuego llegó a propagarse hasta la parte contraria de la carretera ardiendo varios metros de maleza

Jesús Yelo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:52

Al menos dos personas están detrás del incendio ocurrido en el paraje abaranero de Casa Alcántara que destruyó por completo cinco contendores y donde el fuego llegó a propagarse hasta la parte contraria de la carretera ardiendo varios metros de maleza.

El suceso se produjo a plena luz del día, en concreto a las tres y media de la tarde del pasado miércoles. Unos vecinos de la zona alertaron a la policía local que se desplazó al lugar donde también lo hicieron efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento con base en Cieza, que lograron extinguir las llamas y evitar que se extendieran a zonas de vegetación colindantes.

El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Abarán, Pablo Rodríguez, se mostró convencido de que «el fuego ha sido provocado y estamos ante un acto vandálico pue no solo destrozaron cinco contendores, sino que se llevaron otros tres contenedores amarillos destinados a la recogida de plástico, envases y derivados». Igual opinión tiene el jefe de la policía, Juan Moya, acerca de la intencionalidad del incendio.

El concejal pidió la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los autores de este incendio. «Rogamos que si algún vecino ha visto algo o pueda tener información se ponga en contacto con la policía Local o Guardia Civil», señaló.

La concejalía de Servicios trabaja en la reposición de los contenedores calcinados con el fin de restablecer lo antes posible el servicio de recogida de basura en este punto de Casa Alcántara.

