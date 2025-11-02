La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Casa Ayuntamiento de Santomera. Ayto.

Impulsan un 'hub' de innovación empresarial en Santomera para activar la economía local

LA VERDAD

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:32

El Ayuntamiento de Santomera ha sido seleccionado entre más de 600 municipios de toda España para recibir una subvención de 193.923 euros en la convocatoria estatal de impulso de la Agenda 2030 a entidades locales, siendo uno los proyectos mejor valorados del país.

La iniciativa, titulada 'Santomera en Movimiento: Innovación y Sostenibilidad para el Futuro', ha sido diseñada en consonancia con la Agenda Urbana Santomera 2030 y tiene como objetivo activar la economía local desde la sostenibilidad, la innovación y la cohesión social.

El alcalde, Víctor Martínez, ha explicado que «este reconocimiento no es casualidad, sino el resultado del trabajo bien hecho, del esfuerzo por planificar, innovar y pensar en el futuro. Todo ello demuestra que Santomera avanza con paso firme hacia un modelo de ciudad más moderna, sostenible e inteligente».

El proyecto se materializará a través de un Plan de Activación Socioeconómica que combinará formación, emprendimiento verde, responsabilidad social empresarial y creación de empleo digno, con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación del 'hub' 'Santomera en Movimiento', un espacio estable de encuentro entre empresas, ciudadanía y centros educativos destinado a coordinar acciones de formación, asesoramiento y colaboración.

Asimismo, se pondrá en marcha un programa de mentoring joven, cursos para personas desempleadas, y una campaña de empresas responsables que difundirá buenas prácticas locales en sostenibilidad y responsabilidad social.

