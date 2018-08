Los hoteles se llenan en Águilas durante un puente de agosto desigual en la costa Un grupo de turistas accede al Hotel Alegría Dos Playas, situado en Puerto de Mazarrón, ayer por la mañana. / Pedro Martínez / agm La demanda en los establecimientos del litoral crece los fines de semana, pero cae en picado durante el resto de días ALEXIA SALAS y JUAN RUIZ PALACIOS Domingo, 12 agosto 2018, 07:56

Más que una curva, la ocupación turística en la costa murciana ha trazado este año un perfil de sierra. Con hoteles llenos durante los fines de semana, la demanda cae después en picado para crear unos valles preocupantes durante el resto de la semana. Así sucedió en julio, con una media de ocupación que la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) fija en un 70%, y se revela con idéntica tendencia en agosto. A falta de comprobar cómo discurre el resto del principal mes vacacional del año, los hoteleros creen que se saldarán con un porcentaje algo superior al de julio. «Las reservas llegan muy de última hora y con precios muy ajustados, a base de lanzar ofertas para lograr ocupación», señala la presidenta de Hostetur, Soledad Díaz. «No se ven grandes consumos ni ocupaciones», añade.

Águilas espera un lleno absoluto en sus establecimientos turísticos durante este puente de agosto. Sin embargo, las cifras de ocupación bajan en Mazarrón y en los demás municipios costeros. Los alojamientos lanzan cebos de última hora al turista para atraer a los indecisos con la maleta hecha. «Se están haciendo ofertas 'flash', de las que tienes que ocupar la habitación en 24 horas para lograr precio», indica Díaz.

Desde Hostetur explican que «el puente de agosto no ha sido muy bueno durante los últimos años. Hay alojamientos de sobra en los hoteles del litoral». La dinámica estival de los municipios del litoral murciano se repite de norte a sur: playas repletas de bañistas, procedentes del interior de la Región y de otras comunidades próximas como Castilla-La Mancha y Madrid, principalmente, y terrazas y chiringuitos repletos, pero sobre todo supermercados a rebosar donde algunos productos se agotan a media mañana o el turno de la pescadería se eterniza. Para Hostetur, se repiten los efectos del fenómeno de la segunda residencia, tan arraigado en la costa murciana, aunque empiezan a evidenciarse los síntomas de otra tendencia: «Vivimos un cambio de ciclo cultural», afirma la presidenta de los hoteleros. «Las familias ya no salen tanto de vacaciones y, cuando lo hacen, distribuyen sus escapadas entre varios destinos por los vuelos baratos», explica Díaz.

«El año pasado vino más gente por la situación del Mar Menor», dicen desde el gobierno mazarronero

En el nuevo panorama intervienen elementos en pleno despegue: «La economía colaborativa ha llegado para quedarse», advierte Díaz, quien señala fórmulas como el hospedaje en casas particulares o incluso en embarcaciones, como ya se comercializan en Ibiza. Para estabilizar el sector, Hostetur pide «una política turística no partidista para la Región, gobierne quien gobierne». Desde hace años, los empresarios reclaman «una promoción planificada para todo el año, no con un golpe en verano y otro en Fitur». «Después de tantos años, el destino está aún por crear y por ganar potencia frente a la competencia», destaca Díaz, quien señala la necesidad urgente de «hacer un destino de calidad, y eso no lo hacen los hoteles. No te vas a Bali por sus hoteles, aunque en segundo término influye su oferta».

Buenas previsiones

Los hosteleros de Águilas muestran su satisfacción con las reservas y las previsiones del puente de agosto, pues el lleno en la mayoría de los establecimiento está prácticamente asegurado. Así lo confirma el concejal de Turismo, Ginés Desiderio Navarro, quien asegura que «la ocupación media de los establecimientos turísticos se sitúa en un 93%». «Durante el puente van a estar los hoteles llenos. La diferencia entre este fin de semana y el que viene es mínima. Así me lo han transmitido los empresarios», cuenta el edil.

Las reservas de los hoteles durante estos días se sitúan en un 94%, mientras que los apartamentos turísticos están literalmente llenos; «no hay ni uno libre». «Los datos de previsión en el puente son mejores que las cifras reales de ocupación del año pasado. Hemos subido tres puntos con respecto a 2017», sostiene. «La mayoría de visitantes son españoles. Y en cuanto a extranjeros, los franceses son los que más se alojan en Águilas, seguidos de los británicos».

La ocupación media en el municipio de Águilas está en un 93%: «Este puente hay lleno», señalan desde Turismo

Mazarrón es un municipio que en los últimos años ha registrado, durante el puente del mes de agosto, un lleno absoluto en sus hoteles. Sin embargo, aunque las previsiones de este año son optimistas, las cifras sufren una caída con respecto al mismo periodo de años anteriores. La concejal de Turismo, María de los Ángeles Román, sostiene que «esperamos que venga más gente durante la segunda parte del puente. Es decir, desde el miércoles hasta el próximo domingo». La edil confiesa que «el año pasado tuvimos una gran afluencia de gente debido al estado del Mar Menor. No ha disminuido mucho el número de visitantes, pero que la laguna presente un mejor estado ha propiciado que perdamos algunos turistas».

Franceses e ingleses

La previsión media de los establecimientos hoteleros en Mazarrón se sitúa en un 85%, aunque en algunos hoteles, como el Playasol de Bolnuevo, la cifra alcanza el 95% en esta semana. En cambio, las reservas en otros establecimientos, como el Hotel Playa Grande, no alcanzan los datos del año pasado. «Tenemos ocupadas el 75% de las habitaciones. Esperamos, conforme avancen los días, que se hagan reservas de última hora; es algo que se ha puesto de moda en los últimos veranos», afirman desde el hotel. «Hay más gente en la primera parte del puente. El año pasado estuvimos al cien por cien, y este año esperamos alcanzar el 90% la próxima semana», añaden.

Los apartahoteles en Mazarrón se encuentran al 80%, a excepción del Oasis de las Palmeras en Bolnuevo, que tiene un lleno absoluto. Y en cuanto a los campings las cifras también alcanzan el completo. «La mayoría de turistas nacionales (40%) que están viniendo a nuestras playas son madrileños, seguidos de barceloneses y alicantinos», apuntan desde Turismo. «Y en cuanto a los extranjeros, que son el 23%, llegan especialmente de Francia y Gran Bretaña. También estamos recibiendo alemanes, holandeses y belgas».