Herido un camionero al volcar su vehículo en Fuente Álamo

El conductor de un camión tuvo que ser rescatado por los bomberos, atendido por sanitarios y trasladado al hospital tras volcar el vehículo que conducía cuando circulaba por una carretera que va a una cantera desde la pedanía de El Escobar, en el término municipal de Fuente Álamo de Murcia, según informaron fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 7.22 horas avisando de que un camión de gran tonelaje había volcado y que su conductor estaba herido y atrapado en la cabina.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Tras ser excarcelado por los bomberos, el conductor accidentado, un hombre de 62 años, fue atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en ambulancia al hospital Santa Lucía de Cartagena con lesiones pendientes de valoración.