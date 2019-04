El hallazgo de trazas de plomo en el subsuelo obliga a paralizar las obras del Museo Minero de La Unión Imagen que presentaba ayer el solar en el que se ubicará el Museo Minero. / J. M. rodríguez / agm El Ayuntamiento asegura que «no hay peligro para la salud pública» y que ahora hay que «buscar un vertedero adecuado para este tipo de residuos» P. S. La Unión Viernes, 5 abril 2019, 03:26

El nuevo Museo Minero de La Unión que se construye en el edificio del Antiguo Liceo de Obreros no podrá estar acabado, muy probablemente, en el plazo previsto, el verano de 2020. Justo un mes desde el acto de colocación de la primera piedra, la contratista (Azuche) ha comunicado al Ayuntamiento que en un sondeo practicado en la zona donde se excavará el sótano de la instalación «han aparecido tierras con trazas de plomo».

Esto supone, según explicó ayer el alcalde, Pedro López Milán, que los escombros que se extraigan «no se pueden depositar en cualquier vertedero de residuos de la construcción», sino que tendrán que transportarse a uno habilitado para ello, «con restos minúsculos de metales pesados». Sin embargo, el primer edil quiso dejar claro que «no hay cantidades de plomo que nos indiquen peligro para la salud pública». La cuestión, dijo López Milán, es que «la normativa de tratamiento de residuos es estricta y si aparece algún elemento no inerte, por pequeño que sea, no se puede depositar en cualquier sitio».

Los restos de este metal tan común en la Sierra Minera se han localizado entre el primer y segundo metro bajo el subsuelo del gajo que habrá que extraerse. Los técnicos de la empresa contratista creen que la presencia de trazas de plomo puede deberse a que, cuando se levantó el edificio del Antiguo Liceo de Obreros a principios del siglo XX, los obreros emplearon material de relleno para los cimientos procedentes de una antigua escombrera minera. Para cerciorarse de la posible presencia de plomo u otros metales en los niveles más bajos del terreno, Azuche realizó ayer otro estudio de los siguientes diez metros bajo el suelo «y los resultados se conocerán la semana próxima», indicó el alcalde.

Sube el coste

El regidor reconoció que las obras «se han interrumpido» hasta que se conozca qué tratamiento precisan los residuos más profundos, «porque puede ser que no tengan vestigios de metales y se puedan depositar en un vertedero de residuos de la construcción». Para López Milán, «las obras no se han paralizado porque se sigue trabajando en solucionar este aspecto, que lógicamente no se podía prever en el proyecto».

Fuentes cercanas a la dirección técnica de la obra aseguraron a 'La Verdad' que, en cualquier caso, el coste del proyecto se elevará «varios miles de euros», puesto que la tonelada de depósito en un vertedero ordinario «cuesta 10 euros y si el vertedero es de residuos con metales pesados se eleva a 50 euros por tonelada». La cantidad de tierra que se prevé extraer es de 3.500 metros cúbicos, lo que equivale a unas 7.000 toneladas.

Una vez que se conozcan cuántos metros cúbicos de tierra extraída se transporta a un vertedero u otro, el alcalde indicó que se llevará a cabo «el correspondiente modificado del proyecto con cargo a las arcas municipales». El presupuesto de ejecución en la actualidad es de 1.742.749 euros, y el periodo de ejecución de los trabajos, de 18 meses. La adjudicataria se había comprometido a reducir ese plazo en unos cuatro meses.

El proyecto, con edificio en planta y sótano, contempla diversas salas de exposición y un amplio auditorio o sala de teatro con una superficie de 200 metros cuadrados y otros 100 metros destinados a escenario y bambalinas, con un aforo para 234 personas. Al ser catalogado como edificio protegido de nivel tres, la mayor parte de la fachada tendrá que ser restaurada. El interior del edificio ya está derruido, salvo una pequeña parte de suelo hidráulico que formó parte de la obra original.