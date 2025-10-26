La Guardia Civil investiga la muerte de una joven en Librilla Los agentes de la Benemérita acordonan la zona donde ha aparecido el cuerpo

La zona de Librilla donde se centra la investigación, este domingo, acordonada.

Paco Espadas Domingo, 26 de octubre 2025, 18:19 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga las circunstancias de la muerte en Librilla este domingo de una joven de 19 años. Los agentes de la Benemérita se han desplazado por la tarde a la casa donde se ha aparecido el cuerpo y han acordonado la calle.

Según fuentes vecinales, para acceder a la vivienda los agentes han tenido que forzar la puerta del domicilio donde se habrían producido los hechos. Por ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la muerte de la joven.

En actualización La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.