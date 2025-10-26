La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente La Guardia Civil investiga la muerte de una joven en Librilla
La zona de Librilla donde se centra la investigación, este domingo, acordonada. P.E.

La Guardia Civil investiga la muerte de una joven en Librilla

Los agentes de la Benemérita acordonan la zona donde ha aparecido el cuerpo

Paco Espadas

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:19

La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga las circunstancias de la muerte en Librilla este domingo de una joven de 19 años. Los agentes de la Benemérita se han desplazado por la tarde a la casa donde se ha aparecido el cuerpo y han acordonado la calle.

Según fuentes vecinales, para acceder a la vivienda los agentes han tenido que forzar la puerta del domicilio donde se habrían producido los hechos. Por ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la muerte de la joven.

En actualización

La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

