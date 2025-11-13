Las grandes empresas pagarán más impuestos en San Pedro y Los Alcázares

Los municipios de la costa del Mar Menor quieren que las grandes empresas contribuyan más a las arcas comunes. Para el próximo año, las compañías ... que facturen por encima del millón de euros deberán pagar hasta un 111% más por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en San Pedro del Pinatar, y hasta un 91,67% más en Los Alcázares. En 2026, será San Javier el municipio que menos grave a las grandes mercantiles: mantendrá su IAE en un coeficiente del 2,1 para las zonas principales y del 1,6 para el resto. A escasa diferencia estará Los Alcázares y, en tercer lugar, San Pedro del Pinatar. Según la modificación de la tasa, en el municipio salinero el coeficiente pasa del 1,80 al 3,80 para los negocios ubicados en lugares preferentes. El resto se dividen en dos categorías: a los de primera clase, en función del callejero fiscal aprobado, se les aplicará un coeficiente del 2,10, que supone un 23,53% más que hasta ahora. Los de segunda categorías pagarán lo mismo que este año, ya que el coeficiente se mantiene en el 1,60.

La Hacienda pinatarense prevé recaudar un 40% más en 2026, hasta los 630.000 euros. El Pleno aprobó esta propuesta con los votos a favor del PP y las concejalas no adscritas, la abstención del PSOE y en contra de Vox y AISP. «El comercio local no lo va a notar, porque es un impuesto únicamente para las empresas que facturan más de un millón de euros, que son las grandes superficies, las casas de apuestas y algunas cooperativas», explica el concejal de Hacienda, Pedro Vivancos. El Ayuntamiento podría compensar en parte la rebaja de dos puntos en el IBI, del 0,53 al 0,51, que supondrá unos 350.000 euros menos en la recaudación municipal, a falta de cuantificar el efecto que tendrá el auge de la construcción en los ingresos por las licencias de obra.

En Los Alcázares, el Pleno autorizó la subida con el voto a favor del PSOE y en contra de PP y Vox. Las dos categorías de grandes empresas según su ubicación suben también de manera desigual. Alrededor de 150 compañías facturan por encima del millón de euros en el municipio costero y son las que deben tributar con el IAE, sobre todo grandes superficies, restaurantes de mayor envergadura, centrales hortofrutícolas, salones de juego y algunas constructoras. Hasta ahora, todas se tenían que aplicar un 1,2 de coeficiente a su base imponible.

«Se ha aprobado un callejero fiscal y se ha actualizado la ordenanza en unos términos que se ciñan a la ley, ya que estaba obsoleta después de 32 años sin actualizarla», explica el concejal de Hacienda, Eufemio Pacheco.

Las que funcionan en el casco urbano de Los Alcázares pasarán de tener que aplicarse el 1,2 establecido hasta ahora para todas las del municipio, a tributar con el 2,3. Las que se encuentran en el polígono industrial pagarán un 58,33% más, ya que el coeficiente les sube al 1,9. El concejal calcula que el Consistorio recaudará unos 65.000 euros más «como mucho, ya que hay que descontar cuántas empresas se pueden beneficiar de la nueva bonificación, que permite pagar la mitad a las que contraten de forma estable a desempleados». Pacheco asegura que, «al estar aún sometidos a un plan de ajuste, solo podemos aprobar bonificaciones de carácter social». Por otra parte, el Ayuntamiento de Los Alcázares anunció ayer que el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF) abrirá próximamente una oficina móvil en el municipio, dentro del programa SEF + CERCA.

Nueva oficina del SEF

Los alcazareños podrán realizar trámites como intermediación laboral, orientación profesional, formación, motivación para el empleo, prospección empresarial y gestión de ofertas de trabajo, sin tener que desplazarse a San Javier o Torre Pacheco.