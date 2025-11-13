La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en una foto de archivo. Ayto.

Las grandes empresas pagarán más impuestos en San Pedro y Los Alcázares

Los ayuntamientos suben el IAE para el próximo año un 112% y un 91%, respectivamente, a las compañías que facturen más de un millón de euros

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:45

Comenta

Los municipios de la costa del Mar Menor quieren que las grandes empresas contribuyan más a las arcas comunes. Para el próximo año, las compañías ... que facturen por encima del millón de euros deberán pagar hasta un 111% más por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en San Pedro del Pinatar, y hasta un 91,67% más en Los Alcázares. En 2026, será San Javier el municipio que menos grave a las grandes mercantiles: mantendrá su IAE en un coeficiente del 2,1 para las zonas principales y del 1,6 para el resto. A escasa diferencia estará Los Alcázares y, en tercer lugar, San Pedro del Pinatar. Según la modificación de la tasa, en el municipio salinero el coeficiente pasa del 1,80 al 3,80 para los negocios ubicados en lugares preferentes. El resto se dividen en dos categorías: a los de primera clase, en función del callejero fiscal aprobado, se les aplicará un coeficiente del 2,10, que supone un 23,53% más que hasta ahora. Los de segunda categorías pagarán lo mismo que este año, ya que el coeficiente se mantiene en el 1,60.

