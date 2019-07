«Las fiestas hacen que estos días el pueblo esté más activo y abierto que nunca» El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego. Ayto. San Javier José Miguel Luengo Gallego es el alcalde de San Javier, de donde es pedanía Santiago de la Ribera M. A. san javier Miércoles, 24 julio 2019, 08:53

Un año más las fiestas de Santiago de la Ribera sorprenden a todo su público, y continuarán haciéndolo hasta finales de agosto.Tanto residentes del municipio como visitantes de la Región de Murcia tendrán el placer de participar en multitud de actividades diarias y disfrutar de la mejores actuaciones y eventos. Así lo hace saber el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego.

-¿Cómo están transcurriendo los primeros días de fiestas?

-Muy bien porque son unas fiestas muy ligadas al verano, que se celebran al aire libre, y abiertas a todo el mundo. La fiesta está en la calle y la gente se la encuentra y participa. Todas las noches hay verbenas o conciertos en la explanada Barnuevo, también hemos tenidos los encuentros de corales y de rondallas, el Día Infantil y Día Joven, sin olvidar las tradiciones como la cucaña marítima o la procesión con la Virgen del Carmen, que por unos días comparte protagonismo con el Patrón, y todavía falta mucho programa por cumplir, con actividades diarias, sin dejar una sola noche en blanco.

«Las exhibiciones aéreas en el Mar Menor son, sin duda, la actividad más llamativa»

-Las fiestas de Santiago de la Ribera son para todos los públicos. ¿Cómo consiguen sorprender a los más pequeños y mayores?

-Son unas fiestas familiares que se pueden disfrutar con toda la familia aunque también hay actividades dirigidas especialmente a pequeños, jóvenes o mayores, con el fin de intentar llegar a todos los gustos y preferencias para que nadie se sienta excluido y todos puedan disfrutarlas.

- ¿Cómo viven sus vecinos estas fechas tan señaladas?

-Los vecinos viven estas fiestas con intensidad y emoción porque se trata del Patrón, que está muy enraizado en la gente y no solo en los vecinos sino también en los visitantes asiduos, que son unos vecinos más que se suman a las fiestas y celebran a Santiago tanto como nosotros. La procesión de la Virgen del Carmen también se vive con emoción, desde el barrio de los Pescadores, como pueblo marinero y de pescadores que fue Santiago de la Ribera. Más allá de la devoción, las fiestas hacen que estos días el pueblo esté más activo y abierto que nunca. En estos días las Fiestas son un motivo más para visitar La Ribera y disfrutar no solo de las actividades programadas si no de los muchos encantos que tiene este pueblo único.

-¿Qué novedades han incluido este año en el programa de Festejos?

-Aunque son unas fiestas muy ligadas a la tradición siempre se trata de mejorar o incorporar algo nuevo. Este año la exhibición de la Patrulla Águila del día del Patrón, que se ha convertido en uno de los clásicos de estas fiestas, contará además con la Patrulla PAPEA de paracaidismo. No hay que olvidar que San Javier apuesta, más que nunca, por la cultura aeronáutica, con un proyecto maravilloso que hemos llamado 'San Javier, Ciudad del Aire', en el que este tipo de exhibiciones, que atraen a miles de personas, serán un objetivo claro. Como en los últimos años y aprovechando que se trata de un pueblo turístico, el programa incluye este mes de agosto novedades como la celebración de 'La Mar de Salazón & Swing', que se traslada a Santiago de la Ribera, por primera vez y con grandes sorpresas, del 16 al 18 de agosto.

-¿Qué actos destacaría o recomendaría a los turistas?

-Cualquier turista que nos visite este verano podrá disfrutar de las fiestas, porque precisamente con ese objetivo el programa se alarga con actividades especiales también en agosto. Sin duda una de las actividades más llamativas es el poder ver una exhibición completa de la Patrulla Acrobática Águila sobre el Mar Menor en la mañana del 25 de julio. Además este año también podremos ver una exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, PAPEA. El Día del Caldero es otra cosa para no perderse porque se puede ver cómo los expertos lo cocinan a la antigua usanza en la playa, con degustación posterior. La procesión con la imagen del Patrón y el castillo de fuegos artificiales frente al Mar Menor es otra cita clave como también lo es el Carnaval de Verano, que muestra la riqueza del Carnaval ribereño con un macrodesfile por el paseo marítimo y una fiesta final de disfraces en la explanada Barnuevo. Tampoco nos podemos perder el evento gastronómico 'La Mar de Salazones' que este año, por primera vez, se celebrará junto al Mar Menor, del 16 al 18 de agosto, con música y muchas sorpresas.