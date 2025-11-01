La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un equipo de limpieza urbana de Actúa, en uno de los municipios en los que presta el servicio. LV

FCC renuncia a otro contrato de basura tras ocho años y solo se presenta Actúa en Fuente Álamo

El Ayuntamiento asegura que evaluará la propuesta técnica y la oferta económica «con el máximo rigor»

S. S.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:54

La sesión inicial de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Fuente Álamo para evaluar y adjudicar el megacontrato del Servicio de recogida y transporte ... de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana del municipio ha supuesto una «gran sorpresa», según expresaron los propios ediles de la corporación, al constatar que solo un licitador, la mercantil Actúa, ha formalizado una oferta, que forma parte del grupo Hozono Global y tiene su sede en Alcantarilla.

