FCC renuncia a otro contrato de basura tras ocho años y solo se presenta Actúa en Fuente Álamo

La sesión inicial de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Fuente Álamo para evaluar y adjudicar el megacontrato del Servicio de recogida y transporte ... de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana del municipio ha supuesto una «gran sorpresa», según expresaron los propios ediles de la corporación, al constatar que solo un licitador, la mercantil Actúa, ha formalizado una oferta, que forma parte del grupo Hozono Global y tiene su sede en Alcantarilla.

El edil de Ciudadanos Independientes Villa de Fuente Álamo (Cifa), Agustín Sánchez, aseguró que a este tipo de concursos «se suelen presentar siete u ocho empresas, y desde luego, que aquí solo lo haya hecho una, parece inverosímil». «Ni siquiera se ha presentado FCC, que lleva prestando el servicio en la localidad desde 2017», recordó Sánchez. Se trata de un contrato aparentemente atractivo para los habituales licitadores públicos del sector, por cinco años, con un precio inicial de 11.688.168 euros, sin posibilidad de ampliación, pero con una actualización anual fija del precio de los servicios del 2%. Por ello, el portavoz del grupo socialista, Antonio Jesús García Conesa, indicó que es «sorprendente y una mala noticia desde el punto de vista de la concurrencia competitiva, que siempre es deseable en los contratos públicos, especialmente en un servicio tan importante y costoso como este».

Precios poco generosos

Varios expertos en licitaciones públicas consultados por esta redacción coincidieron en señalar la «extrañeza» de que un solo ofertante concurra al procedimiento, algo que tendría su explicación más plausible en «precios escasamente generosos incluídos en el pliego de condiciones». Otra posible causa, según las fuentes consultadas, es la «experiencia trasladada por los anteriores prestadores del servicio, que de haber sido negativa, al final acaba por conocerse por todos los licitadores públicos».

El primer acto de la mesa de contratación fue para la apertura de la oferta técnica, que deberá ser evaluada ahora por los funcionarios municipales sobre los criterios marcados en el pliego de condiciones. En caso de que el informe sea positivo, la mesa abrirá la oferta económica, que, al contar con un solo licitador, se considerará temeraria si rebasa un porcentaje del 25% inferior al presupuesto.

Así las cosas, todos los trámites serán sometidos «al máximo rigor normativo», indicaron fuentes municipales. El gobierno local espera que el adjudicatario pueda comenzar a prestar el servicio en las primeras semanas del año 2026, habida cuenta del ahorro de trabajo para estudio y posibles trámites de subsanación o ampliación de información que supone abordar una sola oferta.

El nuevo contrato contiene la puesta a disposición de más maquinaria, sobre todo barredoras; la limpieza de ramblas en los tramos urbanos; la recogida de los nuevos contenedores marrones de biorresiduos, que incluirá además el reparto entre vecinos y empresas de 6.250 cubos; el incremento de frecuencias de paso de los camiones de recogida de basura, y la ampliación de la limpieza en los parques de todo el municipio. La gestión de los residuos serán a cuenta del adjudicatario.

En la introducción de la propuesta técnica, Actúa Servicios y Medio Ambiente indica que cuenta con una «larga trayectoria en la recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos urbanos», Además, asegura que ha implementado «con éxito en distintos municipios» la puesta en marcha del quinto contenedor marrón.

En cuanto a la limpieza urbana, expone «más de dos décadas de trabajo y de labor de investigación y desarrollo de un equipo de profesionales para ofrecer unos servicios de calidad adaptados a las necesidades de cada población». Detalla que los equipos portátiles, barredoras y baldeadoras «incorporan el distintivo ECO al no emitir gases contaminantes».