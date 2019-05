Una familia lleva trece años sin cobrar por una finca confiscada por el Ayuntamiento de Archena Miguel Banegas y Patricia Fernández / LV. Exigen ante la Justicia el cumplimiento de la sentencia firme para que el Consistorio les abone los casi 184.000 euros estipulados por el solar JESÚS YELO Jueves, 9 mayo 2019, 02:03

Ni más ni menos que trece años lleva luchando la familia Banegas contra el Ayuntamiento de Archena en varios procedimientos judiciales todavía en vigor. El origen arranca en el año 2006, cuando el Consistorio le confisca un solar, de unos 734 metros cuadrados de superficie, en pleno centro urbano, propiedad de su padre, en concreto en la calle La Noria, que forma parte de una unidad de actuación cuyos promotores son ellos mismos.

La cancelación registral de esta finca por parte de la Administración local, sin compensación alguna y sin aviso de ningún tipo, según Miguel Banegas García, es lo que movió a la familia a acudir al Juzgado de Molina de Segura, en 2009, que condenó al municipio al pago de la cantidad de 459.206,33 euros. Al no estar de acuerdo con esta sentencia, el equipo de gobierno recurrió en 2013 al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, que ordenó rebajar esta cantidad a 183.970,49 euros porque las valoraciones no eran las adecuadas.

El TSJ desestimó el recurso

El abogado municipal aclara que el dinero se ingresó en el juzgado y han cumplido los pagos

Posteriormente, Miguel Banegas presentó un recurso de apelación contra esta sentencia. Y es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia quien en fecha de 26 de enero de 2015 desestima el recurso de apelación interpuesto por la familia de Miguel Banegas en el Juzgado 4 contra la sentencia del 5 de junio de 2013, en la cuantía de 459.206,33 euros, reconociendo el derecho de la actora a recibir una indemnización de 183.970,49 euros.

Ya en 2015, el Consistorio procede a ingresar en la cuenta del Juzgado, y no en la de la familia, la cantidad de 144.159,25 euros en lugar de los casi 184.000 euros estipulados. Este hecho obliga a la familia a recurrir de nuevo para que se cumpla la sentencia, que ya se convierte en firme, y que condena al Ayuntamiento a pagar los 183.970,49 euros.

Requerido por el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Murcia, el letrado del Ayuntamiento de Archena, Pedro Sánchez Gómez, remite al juzgado, el 28 de noviembre de 2018, la propuesta de pago de las cantidades pendientes. En total, 39.811,24 euros, mediante cuatro pagos por importe de 9.952,81 euros cada uno, a satisfacer antes del pasado 28 de febrero de 2019; así como el 30 de abril, 28 de junio y 31 de agosto del presente año, comunicando que «los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de consignaciones de este juzgado».

Por su parte, el procurador de la familia Banegas, Manuel Sevilla Flores, envía carta al mismo juzgado dando su conformidad con la relación de pagos presentada por el Ayuntamiento de Archena. Es decir, han transcurrido cinco meses y todavía no han cobrado nada.

Pero es ahora cuando la familia de Miguel Banegas ha mostrado su total indignación «por el absoluto incumplimiento del Ayuntamiento de Archena y su sistemática y continua obstrucción a la Justicia dilatando este y otros procedimientos judiciales». Y así se lo hace saber al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Murcia en un escrito de 11 de abril de 2019 explicando que «el Ayuntamiento de Archena no ha cumplido con el primer pago por importe de 9.952,81 euros del 28 de febrero así como el del 30 de abril de este año».

Preguntado a qué se deben los conflictos judiciales que tiene con el Consistorio archenero, Miguel Banegas, que confía rotundamente en la Justicia y llegará hasta el final para cobrar lo que realmente le corresponde, según él, que son los 183.970,49 euros, más una cantidad aproximada de 120.000 euros en intereses de demora y gastos desde 2006. En total, 304.000 euros.

Finalmente, ante lo que califica como «triquiñuelas y dilaciones esgrimidas por el Ayuntamiento de Archena, con el único propósito de alargar el proceso», según Banegas, el mismo juzgado, visto el escrito presentado el pasado 22 de abril del presente ejercicio por el procurador de la familia, ha remitido los autos a la UPAD (Unidad para Apoyo Directo), «a fin de resolver sobre el cumplimiento íntegro de la sentencia y otras medidas solicitadas».

La regidora no entra en plazos

La alcaldesa, Patricia Fernández, que señaló que «no tengo ni idea de este asunto y no entro en los plazos y pagos», remite al abogado Pedro Sánchez Gómez. «Ya ingresamos en la cuenta del Juzgado la cantidad de 183.970 euros menos los 39.811,24 euros que se los hemos compensado a esta familia por deudas en impuestos locales, y si no nos lo aceptan tendremos que abonarlos». Igualmente, el letrado indicó que «la familia pudo haber cobrado la cantidad, pero al no ponerse de acuerdo por estar algunos miembros disgustados, nos apremió el juzgado e ingresamos en su cuenta la cantidad».

Hay que recordar que la misma regidora municipal archenera indicó a este periódico a principios de la legislatura que «vamos a acatar la sentencia y vamos a pagar».