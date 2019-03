La falta de consignación presupuestaria pone en riesgo ayudas del Ministerio en Abarán El Ayuntamiento pederá 161.000 para paliar los daños del temporal de 2016 si no aporta esa misma cantidad JESÚS YELO Lunes, 25 marzo 2019, 08:07

El gobierno local de Abarán no ha aprobado aún las Cuentas de 2019, lo que amenaza con tener graves consecuencias. La situación puede convertirse en un contratiempo para el Ayuntamiento, que podría perder hasta 161.000 euros de ayudas estatales si no aporta ese mismo importe, ya que solicitó una subvención de 322.000 euros y solo fue concedida la mitad. Dado que el Consistorio viene funcionando con el Presupuesto de 2017, la subvención del Ministerio para paliar los daños del temporal de noviembre de 2016 está en el aire.

El Ayuntamiento de Abarán se acogió a estas ayudas, que fueron aprobadas por la Secretaría de Estado de Política Territorial y la Delegación del Gobierno, para la ejecución de obras de reparación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal que sufrieron daños por el temporal. Doce obras tuvieron el visto bueno, entre ellas las reparaciones de cubiertas en el Ayuntamiento, el pabellón polideportivo, el parking de la avenida del Río Segura, el centro de salud, el hogar social El Barco de Hoya del Campo y el Centro Integral Multifuncional Cima. También se dio luz verde a la renovación de la red de alcantarillado y la reposición del ramal del camino de La Fatigosa a La Asomada.

Los socialistas se muestran «preocupados ante esta situación». «Queremos manifestar nuestra disposición para lograr un acuerdo que permita afrontar económicamente estas obras, ya que, de lo contrario, perderíamos 161.000 euros y no estamos para perder ayudas, sobre todo cuando se trata de equipamientos municipales, cuyos daños afectan a tantas personas de Abarán y sus pedanías», exponen desde el PSOE.

El alcalde, José Miguel Manzanares, que no entró en política hasta febrero de 2018 y por lo tanto no participó en el Presupuesto de 2017, admite que «no tenemos los 161.000 euros que se pidieron en 2016 para aportar a estas obras; nos encontramos en otras circunstancias y no podemos hacer nada con las partidas de 2017».

Según el alcalde, la renovación de la red de alcantarillado, que es la de mayor cuantía (216.000 euros), «la hemos solicitado a la Dirección General al cien por cien y creo que podremos conseguirla. Otras obras ya se han ejecutado porque tuvimos la oportunidad de hacerlas, como la reposición de cubierta de teja y terraza plana en el Ayuntamiento, con casi 6.000 euros. Pero otros trabajos será imposible llevarlos a cabo por falta de dinero. Esa es la realidad». «Las subvenciones tardaron bastante tiempo en ser concedidas, por lo que tuvimos que actuar para mantener las condiciones de seguridad y salubridad más urgentes y más factibles en las obras que realizamos».