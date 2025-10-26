Fallece la madre de la alcaldesa de Archena
El Ayuntamiento expresó sus condolencias este domingo
LA VERDAD
Domingo, 26 de octubre 2025, 13:38
El Ayuntamiento de Archena lamentó «profundamente» este domingo el fallecimiento de Josefa López Ayala, madre de la alcaldesa, Patricia Fernández López.
El Consistorio expresó el «reconocimiento y respeto hacia la memoria de la fallecida» y trasladó a la regidora y a su familia «el más sincero pésame, así como el apoyo y el afecto de todos los archeneros y archeneras en estos momentos de dolor».