Patricia Fernández, en una fotografía de archivo. NACHO GARCÍA / AGM

Fallece la madre de la alcaldesa de Archena

El Ayuntamiento expresó sus condolencias este domingo

LA VERDAD

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:38

El Ayuntamiento de Archena lamentó «profundamente» este domingo el fallecimiento de Josefa López Ayala, madre de la alcaldesa, Patricia Fernández López.

El Consistorio expresó el «reconocimiento y respeto hacia la memoria de la fallecida» y trasladó a la regidora y a su familia «el más sincero pésame, así como el apoyo y el afecto de todos los archeneros y archeneras en estos momentos de dolor».

