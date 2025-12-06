La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un bombero trabaja esta sábado en la extinción del incendio declarado en Matanzas, Santomera, CEIS

Extinguen un incendio en una vivienda de Santomera

Las llamas no causan ninguna víctima; el inmueble, ubicado en la pedanía de Matanzas, sufre importantes daños materiales

LA VERDAD

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:07

Comenta

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) intervinieron este sábado en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Aurora, en la pedanía de Matanzas (término municipal de Santomera).

El aviso se recibió a las 12:04 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia. El llamante, vecino de la vivienda afectada, informaba de que desconocía el origen del fuego y que las llamas ya alcanzaban la zona del tejado. Además, señalaba que no podía confirmar si el propietario se encontraba en el interior, ya que había intentado localizarlo sin éxito.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Santomera, Guardia Civil y Bomberos del CEIS.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 15:00 horas aproximadamente, realizando posteriormente labores de revisión del inmueble.

La vivienda, construida aparentemente en madera, ha sufrido importantes daños materiales, aunque no se han registrado víctimas.

