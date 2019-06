El exalcalde no volverá a su puesto de funcionario y liderará la oposición José Miguel Manzanares . / LV Manzanares asume errores, pero se siente «satisfecho» por el resultado electoral JESÚS YELO Miércoles, 19 junio 2019, 01:49

El exalcalde de Abarán, José Miguel Manzanares (PP), ha confirmado su decisión «de no reincorporarme a mi puesto anterior en el Ayuntamiento, mientras sea líder de la oposición, que dirigiré de forma responsable y constructiva pensando siempre en lo mejor para mi pueblo». Así lo ha hecho a través de una nota de agradecimiento dirigida a la ciudadanía. Lo que no ha aclarado es cuál será su destino profesional.

«Ha sido un gran orgullo y un gran honor servir a mi pueblo durante estos quince meses, y quiero agradecer a los funcionarios y personal del Consistorio su labor sin cuyo trabajo no podría decir hoy que me voy con el sincero convencimiento de que dejo al pueblo mejor que lo encontré», asegura. Tras agradecer a sus compañeros concejales su esfuerzo y dedicación, Manzanares también asume sus errores: «Quiero disculparme por las decisiones equivocadas que he podido tomar, pero un alcalde es una persona y esta puede equivocarse, pero he de manifestar que todas las decisiones tomadas han sido pensando en lo mejor para mis vecinos».

Apenas 30 votos

Sobre los resultados obtenidos, seis concejales por otros seis el PSOE y con una diferencia de apenas 30 votos, el exregidor argumentó que «estoy satisfecho por los buenos resultados del PP que han superado ampliamente las previsiones de todas las encuestas, de ahí que mi agradecimiento a los votantes, simpatizantes y compañeros del PP que confiaron en mi para seguir al frente del Ayuntamiento».

Con respecto a la Corporación salida el pasado sábado, solo figuran cinco mujeres de un total de 17 concejales. Son Leticia Yelo Pérez e Isabel Pérez Sarabia, del PSOE, y Noelia Gómez Ruiz, Ana María Gómez Villaaldea y Elena Gómez Ortega, del PP. Los dos grupos políticos que apoyan al PSOE, que son UYD e IU, no cuentan con ninguna mujer. En cuanto a los que repiten con respecto a la legislatura anterior, son: Isabel Pérez y José Ignacio Carrillo por el PSOE; Felipe García y Pablo Rodríguez, por IU; José Miguel Manzanares por el PP; y Fernando Martínez por UYD.