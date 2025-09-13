La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La escuela infantil municipal de Villanueva del Río Segura tendrá capacidad para 37 niños

JESÚS YELO

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:36

Villanueva del Río Segura tendrá su primera escuela infantil municipal, que se llamará La Ceña. Tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento el pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno regional, a propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional, aprobó la creación del centro.

La instalación estará ubicada en la calle Huerta, junto al colegio Nuestra Señora de la Asunción, edificio que ha rehabilitado la corporación municipal. La escuela tendrá capacidad para 37 niños, distribuidos en una unidad de 0-1 años, otra de 1-2 años y una tercera de 2-3 años. Empezará a funcionar a finales de año, según fuentes municipales.

Educación realizará la inscripción la nueva escuela en el Registro de Centros Docentes. Ello, con el fin de que imparta las enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil, confirmaron estas fuentes. Asimismo, realizará las funciones de información, asesoramiento y control propias de la Inspección Educativa.

Profesionales

El Consistorio asumirá todas las obligaciones que le corresponden como titular del centro. Entre otras cosas, sufragará los gastos de funcionamiento, se ocupará del mantenimiento de las instalaciones y dotará al centro de los profesionales necesarios para su funcionamiento. El convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogables.

