Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras Una llamada de la Policía Local al 112 a las 5.49 horas avisó del suceso

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:15

Un hombre, de unos 50 años, fue encontrado muerto este miércoles en la calle Enrique Granados de Puerto Lumbreras. Una llamada de la Policía Local de la localidad al Centro de Coordinación de Emergencias 112 informó de que habían encontrado al hombre en el suelo, inconsciente, a las 5.49 horas.

En el lugar ya se encontraba una patrulla de Policía Local, que inicio las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar mientras se desplazaba hasta el lugar una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que solo pudo certificar el fallecimiento.

