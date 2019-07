Una empresa ofrece al Ayuntamiento de Mula organizar una espectáculo taurino sin coste El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno. / LV El alcalde se reunirá en unos días con la compañía malagueña 'Taurosan', responsable de la oferta, para estudiar la propuesta JOSÉ LUIS PIÑERO Jueves, 25 julio 2019, 14:39

La empresa malagueña de espectáculos taurinos 'Taurosan', envió una carta al alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, para proponer al Ayuntamiento la organización de un festejo taurino en las fiestas de septiembre, corriendo con todos los gastos del evento.

En la misiva de la empresa, el representante, Jesús Andrés Lucas, indicó que «sabemos y somos conscientes de la importancia y relevancia, así como las dificultades que conlleva un festejo taurino. Para nosotros es vital poder dar festejos, ya que consideramos el fomento de la tauromaquia como algo primordial y que, el que quiera pueda ir». También tiene conocimiento de la consulta popular de participación ciudadana, por la que ganó que no se subvencionara con dinero público los festejos taurinos, aun así «nuestra empresa quiere apostar por la localidad y dar un festejo».

Moreno, recibió con buena disposición la propuesta empresarial y dijo que «nunca se ha dicho que nosotros estuviéramos en contra de los festejos taurinos, si alguna empresa quiere ofrecer un espectáculo taurino el gobierno municipal le va abrir las puertas. Nosotros jamás preguntamos si toros sí o toros no, solo si estaban de acuerdo o no con que el Ayuntamiento los financiase». El primer edil añadió que «creo que la semana que viene podremos quedar con la empresa, y así se lo he transmitido en una carta», y remarcó «el alcalde, el gobierno municipal y el ayuntamiento no está en contra de los toros, pero había que escuchar a la ciudadanía».